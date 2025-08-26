Пирогов: Детето, ударено от АТВ, продължава да е в кома. Не могат да се дадат прогнози

OFFNews 26 август 2025 в 08:37 1406 1
Пирогов

Снимка Архив

4-годишният Мартин, който беше ударен от АТВ в „Слънчев бряг“, продължава да е в кома. Не е контактен и не издава звуци, съобщиха на брифинг лекарите от „Пирогов“.

Вчера той беше транспортиран с медицински хеликоптер в спешната болница в София от Бургас. Решението за транспортирането по въздух бе взето след консултация с проф. Николай Младенов, който е национален консултант по анестезиология.

Направен е скенер, на който се потвърждава водещата причина за състоянието – тежка черепно-мозъчна травма. Предстоят още изследвания.

„Следваме плана за консервативно лечение, правим всичко възможно. Никой не може да даде прогноза какво ще бъде по-нататъшното развитие на болестта“, каза детският реаниматор Христо Пседерски.

По скалата Глазгоу от възможни 15 той е 9-10-а степен. 

35-годишната майка на детето остана в болницата в Бургас в изключително тежко и по думите на лекарите – „необратимо състояние“.

    4047

    1

    IvoIvo

    26.08 2025 в 10:48

    -0
    +0
    Страшна трагедия...
     
