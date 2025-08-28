Ето го Паскал, водят го на разпит в Антикорупционната комисия

Никола Николов - Паскал беше доведен в Комисията за противодействие на корупцията, за да бъде разпитан по делото за аферата в Агенция "Митници", предаде БТА.

Малко след него на място дойде и неговият адвокат Марковски.

Трябва да му бъдат повдигнати и официално обвинения.

От вчера Никола Николов – Паскал е задържан в ареста на Националната следствена служба (НСлС) на бул. „Г. М. Димитров“ в София с прокурорско постановление за срок до 72 часа. Очаква се прокуратурата да внесе предложение за налагане на мярка „постоянен арест“.

Николов е с обвинение за участие в престъпна група за длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда по така наречената афера „Митници“.

С него обвиняеми по същото дело са и бившият директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, както и Марин и Стефан Димитрови.

