Ето го Паскал, водят го на разпит в Антикорупционната комисия

Никола Николов - Паскал беше доведен в Комисията за противодействие на корупцията, за да бъде разпитан по делото за аферата в Агенция "Митници", предаде БТА.
Малко след него на място дойде и неговият адвокат Марковски.
Трябва да му бъдат повдигнати и официално обвинения.
От вчера Никола Николов – Паскал е задържан в ареста на Националната следствена служба (НСлС) на бул. „Г. М. Димитров“ в София с прокурорско постановление за срок до 72 часа. Очаква се прокуратурата да внесе предложение за налагане на мярка „постоянен арест“.
Николов е с обвинение за участие в престъпна група за длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда по така наречената афера „Митници“.
С него обвиняеми по същото дело са и бившият директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, както и Марин и Стефан Димитрови.
