В Израел арестуваха мъж за убийството на доцента в софийското метро

Мъж от град Бат Ям в Израел е арестуван по подозрение, че е пребил до смърт доцент в метростанция в София, предаде The Times of Israel.
На 15 октомври 83-годишен мъж беше открит в много тежко състояние в асансьора на метростанция "Жолио Кюри", по-късно почина в болница. Пребит е до смърт.
Жертвата е Андрей Атанасов - доцент и бивш преподавател по биология в Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Заподозреният извършител е избягал с кола под наем от мястото на престъплението и е напуснал страната. По-късно той е идентифициран чрез записи от близки охранителни камери.
Полицията заяви, че 32-годишният заподозрян е задържан в изпълнение на международна заповед за арест. Той е разследван от израелската прокуратура в сътрудничество с българската полиция. Очаква се да бъде екстрадиран в България след съдебно решение.
Според българското министерство на вътрешните работи и българските медии Атанасов и заподозреният са се познавали от години, а нападението срещу доцента е заради „личен конфликт“.Следете новините ни в :
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13.11 2026 в 18:36
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13.11 2026 в 17:29
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