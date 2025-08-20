Samsung Galaxy Z Flip7 - Дефиниция на модерния сгъваем смартфон

В епохата на технологичните иновации, където стилът, функционалността и смарт възможностите са ключови за избора на мобилно устройство, Samsung вдига летвата с новия си Galaxy Z Flip7 – най-тънкият, интелигентен и удобен сгъваем смартфон от компанията до момента.

Всяка година юли носи очакването за ново поколение Galaxy Z, но през 2025 г. Samsung надхвърли очакванията, добавяйки не просто актуализации, а солидно ново изживяване, което променя парадигмата на сгъваемите телефони. Станахме свидетели на високо продуктивния Galaxy Z Fold7, красивия и способен Galaxy Z Flip7 и серията часовници Galaxy Watch8. Днес поглеждаме по-детайлно към новия Flip.

Вдъхновяващ дизайн, адаптиран към всеки стил

Galaxy Z Flip7 впечатлява на първо място с дизайна си. Сгънат, той е с дебелина едва 13.7 мм и тежи 188 г – джобен, лек и винаги под ръка. Armor Aluminum рамката и Corning Gorilla Glass Victus 2, защитното покритие на външния екран и задния капак, гарантират премиум усещане и издръжливост, които устояват на ежедневна употреба. А новата, по-тънка панта ArmorFlexHinge осигурява гладко и стабилно сгъване, превръщайки Galaxy Z Flip7 в надежден спътник за години напред.

Така няма да се притеснявате от ежедневните предизвикателства. Добавена е и сертификация за прахо- и водоустойчивост IP48. Дизайнът е завършен с изчистени цветове – Наситено черно, Мастилено синьо, Червен корал или и ексклузивния цвят Мента, наличен само в онлайн магазина на www.samsung.com/bg.

FlexWindow – малкият екран с големи възможности

Интуитивният 4.1“ Super AMOLED FlexWindow покрива цялата предна част на капака, комбинирайки функционалност и стил в един екран. С максимална яркост от 2600 нита и 120Hz честота на опресняване, дисплеят осигурява ярко, гладко и видно съдържание, дори и при силна светлина. Можете да преглеждате съобщения, да организирате деня си, да правите качествени селфита директно от капака – Galaxy Z Flip7 се адаптира във всяка ситуация.

NowBar показва приложения и известия на живо, подкасти, музика, спортни резултати – всичко на един поглед. NowBrief от друга страна предоставя персонализирани актуализации за трафик, здраве, събития, напомняния. Часовникът на FlexWindow се разширява според тапета – естетика, интегрирана с функционалност.

При разгъване откриваме 6.9’’ Dynamic AMOLED 2X дисплей. Той е оптимизиран за цялостно мултимедийно потапяне. Насладете се на видео стрийминг, гейминг или просто браузване в социалните мрежи. Всичко това на обширна площ и на по-ярък екран с плавни анимации.

Камери от ново поколение, висока производителност и надеждна защита

Селфи културата се променя с FlexCam – снимате директно с основната камера и преглеждате на предния дисплей. Така получавате гъвкавост благодарение на Zoom Slider и AI оптимизации за кадриране, избирайки идеалната композиция според условията.

Основната камера е с 50MP главен сензор и 12MP с ултраширок обектив. Наличните функционалности ProVisual Engine и Enhanced Nightography гарантират детайлни, ярки и живописни снимки независимо от условията, дори и в нощни условия. Опцията Dual Preview позволява и на фотографа, и на снимащия да виждат кадъра в реално време – идеално за спонтанни портретни снимки и креативност с различни AI филтри от Portrait Studio.

Galaxy Z Flip7 се задвижва от чипсета Exynos 2500 – той е по-мощен и по-икономичен от предходното поколение. Оперативната памет е 12GB, а за файлове има до 512GB, достатъчно за много снимки, игри и приложения. Батерията с капацитет 4300mAh е най-голямата в серията до момента. Тя предлага до 31 часа гледане на видео с едно зареждане. А чрез Samsung DeX, лесно ще свържете външен екран за по-висока продуктивност, когато ви е необходима.

Защитата е подсилена със Samsung Knox Vault с Knox KEEP, които осигуряват криптирана AI сигурност. Knox Matrix подсигурява цялата екосистема, а постквантовата криптография гарантира безопасност при Wi-Fi връзки. На територията на Европа, включително и в България, Samsung предлага и услуга за бърза поддръжка – при ремонт, който не може да бъде завършен същия ден, се предоставя устройство на заем, за да останеш свързан с най-важното за теб. У нас за момента услугата е налична в оторизираните сервизи в София, Варна и Бургас.

Гъвкав AI за ежедневието

С Android 16 и One UI 8 Galaxy Z Flip7 става AI асистент във всекидневните задачи. Gemini Live на FlexWindow дава достъп до гласови команди, търсене, организация на задачи и визуална интеракция чрез камерата. Всичко това е поредната крачка от близкото сътрудничество между Samsung и Google.

Now Bar и Now Brief се оптимизират ежедневието с директни съвети, препоръки за музика и видео, фитнес обобщения и уелнес данни от Samsung Health и Galaxy Watch8, като интелигентният часовник се адаптира визуално според съдържанието и тапета.

Добавена стойност за потребителя

За новите собственици на Galaxy Z Flip7 са налични с 6 месеца безплатен достъп до Google AI Pro и 2TB облачно пространство – безплатно улеснение за работата и личния живот.

Galaxy Z Flip7 е решение не само за мобилност, а за творчески подход в ежедневието, професионална продуктивност и максимална сигурност. Той е създаден за хора, които искат джобен размер, премиум качество, най-новото в мобилния AI и изключителни възможности за камерата. Моделът е проектиран да бъде едновременно стилен аксесоар и мощен инструмент за работа, комуникация и креативност – където и да ви отведе денят.