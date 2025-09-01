Ревю: Huawei Pura 80 Ultra – смартфонът, който иска да е най-добрият във всичко

Huawei продължава традицията си да изненадва приятно феновете на мобилната фотография с новата си серия Pura. Това е второто поколение, на линията, която наследи добре познатите модели P, а най-силното ѝ попълнение тази година е Pura 80 Ultra – смартфон, който комбинира камера от най-висок клас, бързо зареждане и премиум изработка, наред с други силни черти.

В следващите редове ще ви разкажем какво отличава телефона и как тези характеристики биха били полезни в реалния живот.

Стил и устойчивост в ежедневието

Huawei Pura 80 Ultra впечатлява още при първия допир с премиум дизайн, който компанията нарича Dazzling Forward Symbol Design. Вдъхновението идва от класически мотиви, срещани в бижутерията и часовникарството, което прави телефона не просто устройство, а стилен аксесоар. Извитата странична рамка от алуминий придава солидност, а леко извитият отпред екран и стъклото от второ поколение Crystal Armor Kunlun Glass гарантират по-голяма защита от издраскване. Това е полезно в ежедневието – например, когато носите телефона в джоба си заедно с ключове, монети или други предмети, или ако случайно го изпуснете върху масата/бюрото.

Телефонът разполага с рейтинг за водоустойчивост IP68 и IP69, което не е просто цифра, а реално удобство. Можете да го използвате в дъждовно време без притеснение, да снимате край басейн или даже да влезете в басейна с него. Дори при случайно падане в мивката или при струя гореща вода телефонът остава защитен, което намалява риска от неприятни повреди.

Задният панел е изработен от стъкло с гланцово покритие, което придава елегантен вид, но изисква по-често почистване от пръстови отпечатъци – в комплекта идва кейс, който решава този проблем, като същевременно запазва премиум усещането. Черният вариант с дискретни златисти елементи изглежда стилно и се съчетава лесно с ежедневни аксесоари, а златистият вариант подчертава по-луксозния ефект.

В ежедневието всички тези детайли се усещат постоянно – телефонът стои удобно в ръката, изглежда добре на масата, в чантата или в колата, а устойчивостта на вода и надраскване означава, че можете да се фокусирате върху работата или развлеченията, без да се тревожите за случайни инциденти.

Отличен дисплей, бърза работа и полезни добавки

Големият 6.8-инчов OLED дисплей е подходящ не само за филми и стрийминг, но и за хора, които четат книги на телефона – има специален режим „електронна книга“ с по-щадящи очите цветове. Яркостта достига до 3000 нита, което означава, че спокойно можете да използвате телефона навън през лятото, без да търсите сянка, за да видите екрана. Картината е плавна във всяка ситуация, благодарение на високата честота на опресняване до 120Hz.

Собственият чип на Huawei – Kirin 9020, е в комбинация с 16GB RAM, което на практика гарантира, че телефонът няма да се замисля, дори когато превключвате между няколко тежки приложения. Вградената памет е цели 512GB – повече от достатъчно за снимки, видеа, приложения и дори за съхранение на филми за път.

Ако често пътувате, ще ви е полезно, че телефонът има IR предавател и може да замести дистанционното управление на телевизора или климатика. Моделът идва с двойни високоговорители с мощен бас – добро решение, ако често гледате видеа без слушалки или пускате музика у дома. По време на разговори работи и технология за шумопотискане, която намалява околните шумове – полезно например, когато говорите навън или в шумен офис.

Батерията е 5170 mAh, което осигурява около ден нормално ползване – от сутрин до вечер, дори при активен режим. Най-голямото удобство обаче е зареждането – с жично 100W и безжично 80W. Това означава, че можете да получите достатъчен заряд за дълги часове употреба, докато пиете кафето си например. Освен това телефонът може безжично да зарежда обратно други устройства – например безжичните ви слушалки.

Приложения и софтуер – без особени проблеми

Дълго време основният въпрос около телефоните на Huawei беше свързан с достъпа до приложенията на Google, а и Play Store като цяло. При Pura 80 Ultra, подобно на предходното поколение на компанията, този проблем е решен много гъвкаво и удобно. Устройството идва с операционната система EMUI 15 и магазина AppGallery, който предлага богат избор от популярни приложения, включително банкови решения, приложения на мобилните оператори, социални мрежи и игри. Това означава, че за основните нужди телефонът е готов за употреба още при първото включване.

Каква обаче е ситуацията с възможността да се използват и Google приложения, а и други в Play Store? Ако потърсите YouTube или Gmail (може и други приложение на Google) в AppGallery, системата ви насочва към инсталиране на услугата microG, която позволява тези приложения да работят нормално. Ако пък е нужен достъп до пълния Google Play Store, може да се изтегли допълнителното приложение Gbox, което отваря път към почти целия магазин по начин, близък до всеки друг Android телефон. Така дори функции като Android Auto работят безпроблемно, но освен това получавате и познатите известия и автоматични обновления.

На практика това означава, че Huawei Pura 80 Ultra комбинира най-доброто от двата свята – собствения магазин AppGallery, в който има локализирани и оптимизирани приложения, и доста възможности от екосистемата на Google.

Камера – смартфонът за хора, които снимат всичко

Камерата е голямото оръжие на Huawei Pura 80 Ultra и именно тя превръща модела в избор за всеки, който обича да снима, независимо дали говорим за ежедневни моменти или за по-специални събития. Не е случайно, че устройството оглави класацията на DXOMARK за мобилна фотография – резултат, който на практика означава, че телефонът е най-добрият в света.

Главният 50-мегапикселов сензор с регулируема бленда улавя повече светлина и прави снимките по-ясни и естествени дори при слабо осветление. Така вечерните разходки, концертите или семейните събирания в по-тъмни помещения вече не са предизвикателство.

Още по-впечатляваща е системата за телефото снимки. Huawei е поставила един 50-мегапикселов сензор с два различни обектива, което позволява 3.7- и 9.4-кратен оптичен зуум. Това е удобно в реални ситуации – например, когато искате да заснемете детайл от архитектурен обект по време на пътуване или да приближите изпълнител на сцена, без да губите от качеството.

В допълнение има и широкоъгълен обектив, с който можете да уловите цели пейзажи или групови снимки, без да изрязвате хора от кадъра. За по-реалистични цветове е добавена и специална камера, която улавя по-фини детайли, като например естествения тон на кожата, цветовете на дрехите или нюансите на природата.

При видеото възможностите също са сериозни – запис до 4K резолюция с ефективна стабилизация, което е полезно, когато снимате в движение. Тази комбинация прави телефона подходящ не само за лични спомени, но и за хора, които създават съдържание за социалните мрежи и искат професионален вид без допълнителна техника.

Селфи камерата също заслужава внимание – тя е с 13 мегапиксела и широкоъгълна оптика, което позволява групови автопортрети без нужда от селфи стик, а добавените режими за разкрасяване и филтри правят снимките готови за споделяне на момента.

Заключение

Huawei Pura 80 Ultra е устройство, което ясно показва къде компанията иска да бъде позиционирана – сред лидерите в мобилната фотография и в премиум сегмента на смартфоните. Камерата е неговата най-голяма сила и не е преувеличено да се каже, че тя може да замени професионален фотоапарат в много ситуации. От ясните нощни кадри и гъвкавия телефото модул до стабилните видеа и прецизните цветове – това е смартфон, създаден за хора, които искат да заснемат света около себе си с качество, достойно за професионална техника.

От друга страна, Huawei успя да преодолее и най-голямото си предизвикателство – достъпа до приложения. С AppGallery и интеграцията на microG и Gbox потребителите вече не се налага да избират между хардуер и софтуерни ограничения. Телефонът предлага удобство, което до голяма степен изравнява изживяването с това на други Android устройства, като дори добавя локални предимства чрез собствения магазин.

От 1 до 30 септември Pura 80 Ultra идва в комплект със слушалки FreeBuds Pro 4 и 12 месеца защита на дисплея – Huawei Care Plus. Той се предлага в златист и черен цвят при цена в свободна продажба 3299 лв. (1686.75 €). Pura 80 Pro идва със същите екстри в бял, черен и червен цвят при цена 2399 лв. (1226.59 €).