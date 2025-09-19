От спортните дербита до семейното кино – новите телевизори на Samsung са готови за всичко

Септември връща фокуса към дома, уютa и малкия голям екран – време на нови сериали, спортни дербита, реалити предавания и филми, които си заслужават качество на картина и звук като в киносалон. Затова най-вероятно и много от вас се замислят за смяна на телевизора с по-нов и по-добър, на който ще можете да гледате картина с високо качество и да се насладите на потапящ в средата звук.

Точно тук попада новата гама телевизори на Samsung за 2025 г. – Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, OLED, QLED и The Frame/Frame Pro – обединени от Vision AI, платформа, която вкарва умни, адаптивни функции във всяко ежедневие.

Новата гама на Samsung идва с ключови новости и предимства

Акцентът тази година е върху три стълба: максимална детайлност чрез AI ъпскейлинг, контролирана яркост и контраст без отблясъци, и по-потапящ звук с пространствена локализация и интелигентна оптимизация според сцената.

Флагманът Neo QLED 8K QN990F използва процесора NQ8 AI Gen3 със 768 невронни мрежи за 8K AI Upscaling Pro и прецизен контрол на подсветката, като добавя Glare Free покритие и Infinity дизайн за почти „плуващ“ екран. Моделът QN900F надгражда с елегантна Metal Frame рамка и достъп до Art Store в 8K – на практика галерия у дома с над 2500 произведения на изкуството.

В 4K сегмента Neo QLED QN90F предлага NQ4 AI Gen3 със 128 невронни мрежи и 4K AI Upscaling Pro, Glare Free, Quantum Matrix Technology Plus и AI Motion Enhancer Pro – комбинация, която пази детайла и плавността при спорт и динамика, като за пръв път достига до впечатляващ 115-инчов формат.

За феновете на OLED, S95F е насочен към нулеви отблясъци и кинематографична дълбочина – Glare Free върху OLED панел, 4K AI Upscaling Pro и Motion Xcelerator 165Hz за гейминг без компромис при висока честота на опресняване. QLED Q8F добавя истински Quantum Dot с Dual LED/BLU ребалансиране и Color Booster Pro, валидиран от PANTONE за точни цветове, плюс интеграция на Art Store и обновен Air Slim дизайн.

Умни и на практика

Практическите сценарии показват как Vision AI се проявява в реалния живот.

За спорт – високата честота на опресняване (до 240Hz при Neo QLED и 165Hz при OLED), AI Motion/Auto Game подобренията и Glare Free покритието пазят чистотата на бързите кадри и отлична видимост при ярка дневна светлина.

За гейминг – поддръжката на 4K 120Hz, VRR, FreeSync Premium Pro и Game Bar е допълнена от облачен гейминг през GeForce Now, така че не е нужна конзола за бърз старт на любимите ви игри. За кино и семейно забавление – Dolby Atmos и Object Tracking Sound Pro в по-високия клас модели, както и синергията със саундбарите Q-Series (HW-Q990F) с по-компактен, но по-мощен субуфер.

От друга страна караоке режимът в Samsung Daily+ превръща телефона в микрофон за вечери с приятели без допълнително оборудване и голяма доза забавления.

Разширени възможности

Отвъд картината и звука, телевизорите стават централен елемент на умния дом. Вграден SmartThings Hub с поддръжка на Matter и HCA управлява съвместимите умни устройства директно, с 3D карта за визуализация и автоматизации на база сензори – например корекция на осветление според околната светлина. One UI Tizen носи персонализация и дълъг жизнен цикъл с до 7 години ъпгрейди, а Samsung Knox защитава свързаното изживяване, така може да сте сигурни в дългия живот на вашия телевизор.

Стигаме и до Quick Remote способността, която превръща телефона в интуитивно дистанционно. Universal Gesture с Galaxy Watch от друга страна дава нов начин за управление чрез жестове, а 360 Audio с Galaxy Buds добавя потапяне в пространствен и реалистичен звук без да нарушава тишината у дома.

The Frame Pro издига идеята за телевизора като естетичен обект. Той комбинира Neo QLED изображение с Edge Mini LED в размери до 85“. С него получавате по-висока яркост и NQ4 AI Gen3, плюс Wireless One Connect Box за чист интериор и Wi Fi 7 за стабилен пренос на данни. С Art Store екранът се превръща в галерия, която променя атмосферата според настроението и сезона – отличен финален щрих към есенния уют.

Избор на правилния модел

Кой модел за кого? За безкомпромисна детайлност и дизайн – Neo QLED 8K QN990F/900F, където 8K AI ъпскейлинг и OTS Pro разкриват максималните възможности на големия малък екран. За универсално 4K решение с максимум яркост и размери – Neo QLED QN90F, включително в 115" за домашно кино, което разкрива всеки детайл и завладява сетивата.

За феновете на киното и геймъри, за които черното трябва да е наистина черно – OLED S95F с 165Hz и Glare Free. За цветове и стойност – QLED Q8F с Real Quantum Dots и PANTONE валидация. За стил и интериор – The Frame Pro с Art Store и безкабелна интеграция.

Тази есен телевизорите не са просто по-големи, а още по-умни, с по-ясна картина и по-персонални. С Vision AI изживяването е по-качествено, независимо дали става дума за шампионатния мач, кинопремиера или семейна вечер с караоке.