Huawei показа серията HUAWEI WATCH GT 6 и новата си линия иновативни продукти на световна премиера в Париж

Париж, Франция, 19-и септември – Днес в Париж се проведе глобалното събитие Innovative Product Launch на Huawei. В центъра на премиерата бяха следващото поколение HUAWEI WATCH GT 6 Series, HUAWEI WATCH Ultimate 2 и HUAWEI WATCH D2, които съчетават висша модна естетика с професионален мониторинг на здравето и спорта. Към тях се присъединиха HUAWEI nova 14 Series, HUAWEI FreeBuds 7i и HUAWEI MatePad 12 X, всяко от устройствата предлагащо изключителни възможности и потребителско изживяване. Освен дебютиращите продукти, Huawei представи и новата си философия „Now Is Yours“. Компанията стартира още и инициативата GoPaint Worldwide Creating Activity 2025, която е насочена към младото поколение и към глобалната аудитория, като приканва всички заедно да си представим бъдещето.

HUAWEI WATCH GT 6 Series: Едно различно преживяване при спортовете на открито

Серията HUAWEI WATCH GT 6 въплъщава философията „Ride the Wind“ – ново отношение към модата и спорта. Изцяло обновеният инженерeн дизайн предлага до 21 дни живот на батерията и усъвършенствана GPS точност за позициониране на открито, както и новата система HUAWEI TruSense™ за бързо, прецизно и цялостно наблюдение на здравето. Надграждайки библиотека с повече от 100 тренировъчни режима, серията въвежда значителни подобрения в четири ключови активности на открито. Новият режим за колоездене дебютира с виртуален измерител на мощността, който осигурява професионален анализ на резултатите без нужда от специализиран уред. Режимът за бягане по трасе включва функции като прецизно позициониране, графика за надморска височина и анализ на наклона в реално време, за да се идентифицират предизвикателствата по трасето и да се оптимизира разпределението на енергията. Режимът за голф предлага множество усъвършенствани функции, включително карти на игрищата с висока резолюция, които гарантират прецизни удари. Има дори режим за ски, който осигурява детайлни данни и прецизно позициониране за напълно професионално и вълнуващо изживяване на пистата.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 и WATCH D2: Новаторски решения за здравен мониторинг

HUAWEI WATCH Ultimate 2 дебютира като първия в индустрията смартчасовник, сертифициран за гмуркане до 150 метра, с възможност за комуникация под вода. Иновативната сонарна технология позволява обмен на съобщения между часовници на дълбочина до 30 м. Тя осигурява и SOS сигнал с едно докосване до 60 м. Това предоставя по-ефективна комуникация и повече сигурност за любителите на дълбоководните приключения.

HUAWEI WATCH D2 се предлага в нов елегантен син цвят и поддържа още по-богати функции за проследяване на кръвното налягане, включително единични и периодични напомняния. В комбинация с индивидуални измервания и амбулаторно наблюдение, тези функции създават надеждна и гъвкава система. Тя отговаря на разнообразните нужди на потребителите за ефективно управление на кръвното налягане.

HUAWEI nova 14 Series: Портретната фотография през нов прочит с Ultra Chroma камера

Серията HUAWEI nova 14 въвежда концепцията „Pro Your Portrait“. Устройството представя новаторска Ultra Chroma Camera за портрети и усъвършенстван XD Portrait Engine, които създават снимки с изключителна дълбочина и текстура. Камерата се справя отлично в предизвикателни условия на ниска осветеност, например при концерти.

Тя пресъздава сцените с впечатляваща яснота и детайлност. 50 MP предна камера с автофокус, двойна портретна камера и специално 5x портретно приближение предоставят изключителни възможности за селфита. Допълнителните AI инструменти за редакция – AI Best Expression и AI Remove – дават възможност на потребителя да обработва снимките си като професионалист.

HUAWEI MatePad 12 X и M-Pencil Pro отключват пълния потенциал на дигиталното творчество

Новият таблет HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition идва с ултраясен PaperMatte Display, създаден за визуален комфорт. MatePad работи безпроблемно със стилуса HUAWEI M-Pencil Pro, който предлага функции като изскачащо меню с един жест, бърз достъп до HUAWEI Notes и лесна смяна на четките с едно завъртане.

GoPaint Worldwide Creating Activity 2025 вече стартира официално. Тази година конкурсът включва четирите класически категории – Narrative Art, Digital Watercolor & Ink, Sci-Fi Art и Cutting-edge Painting – и добавя нова категория: Animation. Инициативата цели да вдъхнови младите творци по целия свят да развият въображението си и да създават без ограничения.

HUAWEI FreeBuds 7i: Кристален звук и разговори без страничен шум

HUAWEI FreeBuds 7i съчетават динамично шумопотискане, пространствен звук и стабилни, ясни разговори. С технологията Intelligent Dynamic ANC 4.0 слушалките осигуряват адаптивно шумопотискане на следващо ниво. Благодарение на съвременните технологии за кристално ясен звук и потапящо аудио изживяване, Huawei FreeBuds 7i са идеален спътник през целия ден – у дома, на път за работа, в офиса или където още пожелаете.

Now Is Yours: Huawei задълбочава диалога с младото поколение

Huawei представи своята нова визия „Now is Yours“ – ангажимент за по-дълбок диалог с младите потребители по света. Философията се базира на откритост и приобщаване, като цели да създаде културен и емоционален резонанс чрез технологии, които са едновременно иновативни и човешки.

С поглед към бъдещето Huawei потвърждава стремежа си да подкрепя младежката култура и да използва иновациите като универсален език. С технологии, създадени с повече топлина и емпатия, компанията се стреми да върви в ритъм със световната общност, като заедно се отправят на споделено пътешествие към безкрайни възможности.

Повече информация за новите серии от продукти, представени по-рано днес от Huawei на глобалната премиера в Париж, може да намерите на:

• HUAWEI WATCH GT 6 Pro: https://consumer.huawei.com/bg/wearables/watch-gt6-pro/

• HUAWEI WATCH GT 6:

https://consumer.huawei.com/bg/wearables/watch-gt6/

• HUAWEI WATCH Ultimate 2: https://consumer.huawei.com/bg/wearables/watch-ultimate-2/

• HUAWEI WATCH D2:

https://consumer.huawei.com/bg/wearables/watch-d2/

• HUAWEI FreeBuds 7i: https://consumer.huawei.com/bg/headphones/freebuds7i/

Huawei Consumer Business Group

Продуктите и услугите на Huawei се предлагат в повече от 170 страни и са използвани от 1/3 от световното население. Компанията разполага с 15 изследователски центъра на територията на САЩ, Германия, Швеция, Русия, Индия и Китай. Huawei Consumer BG е едно от трите бизнес звена на бранда и осъществява дейност в областта на мобилните телефони, компютрите и таблетите, преносимите и софтуерните устройства и др. Глобалната мрежа на Huawei е изградена на основата на почти 30-годишен опит в телекомуникационната индустрия, като нейната цел е да предоставя най-актуалните технологични иновации на потребителите по света. За повече информация посетете: https://consumer.huawei.com/bg/.

За най-актуалната информация, свързана с Huawei Consumer Business Group България, последвайте ни във:

Facebook: facebook.com/HuaweimobileBG/

YouTube: Huawei Mobile BG

Instagram: instagram.com/huaweimobilebg/

За повече информация посетете: https://consumer.huawei.com/bg/

-----

1*Данните са от лабораториите на Huawei. Реалната употреба може да варира в зависимост от различията между продуктите, навиците на използване и факторите на средата. Батерията издържа до 21 дни при максимална употреба, до 12 дни при типична употреба, до 7 дни с активиран Always On Display и до 40 часа в режим спорт на открито.

2*Данните са от лабораториите на Huawei. Реалната производителност може да варира.