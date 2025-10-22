EON FULL е офертата на сезона от Vivacom за цялото семейство, за пълна свобода на избор, без прекъсвания

Ексклузивно Балканите се връщат в 90-те! Николай Кръстев гост на Камен Невенкин във Фронтова линия

Vivacom дава идеалното решение за споровете в семейството - какво да се гледа? Сега, с Офертата на сезона - с пакета EON FULL, всеки вкъщи може да гледа любимия си сериал, спортен турнир или друга програма от богатия каталог на ЕON, без да пречи на останалите.

При това с безупречно качество на картината, гарантирано от оптичната мрежа на Vivacom, която осигурява бърза скорост и стабилна връзка, независимо от метеорологичните условия. Всичко това – на изключително достъпната цена от 11,45 € | 22,40 лв. месечно за първите 9 месеца, с бонус за спортните фенове, които могат да изберат спортен пакет - DiemaXtra или Max Sport Plus, безплатно за целия срок на договора.

„С новото супер предложение на Vivacom всеки член на семейството получава пълната свобода да гледа това, което обича – без прекъсвания и без компромиси. Чрез нашата оптична мрежа и пакети EON осигуряваме високотехнологично решение за клиентите, които не правят компромис с качеството“, казва Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ във Vivacom.

Клиентите на EON могат да се възползват и от впечатляващи функции като спортна статистика на живо с EON Sports Mode, специален режим за деца, сваляне и гледане на съдържание от видеотеката офлайн, и много други. Офертата на сезона включва и Wi-Fi 6 рутер от последно поколение за срока на ползване на услугата, който осигурява максимално покритие и надеждност.

Пакетът EON LIGHT също дава възможност за един безплатен премиум спортен пакет по избор - DiemaXtra или Max Sport Plus, а EON PREMIUM включва и двата пакета.

Всеки може да се възползва от предимствата на офертата на Vivacom до 9 ноември. Повече информация за офертите вижте тук.

