Часовниците Galaxy Watch8 – AI, здраве и стил

На 9 юли 2025 г., по време на глобалната премиера в Ню Йорк, Samsung представи новото поколение смартчасовници– серията Galaxy Watch8, включваща моделите Watch8, Watch8 Classic и емблематичния Galaxy Watch Ultra.

Те дебютираха редом с новите сгъваеми смартфони Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7, затвърждавайки визията на компанията за единна и интелигентна Galaxy екосистема.

Новите смартчасовници не просто измерват показатели – те се превръщат в активен партньор за по-здравословен, балансиран и свързан живот, като използват силата на изкуствения интелект и усъвършенствани биометрични сензори.

Най-тънките и удобни смартчасовници на Samsung досега

Серията Galaxy Watch8 отбелязва значителна промяна в дизайна и хардуера. Часовниците са с 11% по-тънък корпус спрямо предходното поколение и разполагат с Dynamic Lug система, която осигурява естествено прилягане към китката и повишена стабилност при движение. Изработени от подсилен алуминий (Watch8) и неръждаема стомана (Watch8 Classic), те комбинират елегантност и издръжливост, като запазват водоустойчивостта 5ATM + IP68 и военния стандарт MIL-STD-810H.

Екраните от сапфирен кристал предлагат яркост до 3000 нита, което осигурява отлична видимост дори при директна слънчева светлина. Новият Exynos W1000 (3 nm) процесор осигурява по-бърза и енергийно ефективна работа, а батерията издържа през целия ден с подобрено безжично зареждане. Добавена е и двойна GPS система (L1+L5) за по-точно позициониране при спорт и навигация.

Интелигентни здравни функции и анализ в реално време

Galaxy Watch8 интегрира новото поколение BioActive Sensor, който измерва жизнените показатели с още по-голяма точност – от сърдечния ритъм и нивата на стрес до съня, активността и дори хранителните навици. Устройствата предлагат персонализирани здравни препоръки в реално време чрез Samsung Health, като анализират данните от ежедневните навици и физическата активност.

Сред ключовите иновации е функцията за откриване на сънна апнея, достъпна и в България. Тя използва сензора за кислород в кръвта (SpO₂), за да открива прекъсвания на дишането по време на сън и да предупреждава потребителя за възможни рискове.

Функцията Bedtime Guidance предлага насоки за оптимално време за лягане според циркадния ритъм, докато Vascular Load следи натоварването на сърдечно-съдовата система по време на сън.

В допълнение, Samsung представя Антиоксидантен индекс (Antioxidant Index) – първият в света инструмент в смартчасовник, който измерва нивата на антиоксидантите в кожата и по-специално каротеноидите - само за пет секунди. Данните подпомагат по-добрите решения за хранене и постигане на здравословни навици.

За активните потребители е предвиден персонализиран треньор по бягане, който определя физическото ниво чрез 12-минутен тест и изготвя индивидуални тренировъчни планове. Устройствата предоставят и енергиен показател (Energy Score) – обобщен индекс, базиран на данни за съня, стреса и активността, управляван от изкуствен интелект.

AI асистент и Wear OS 6 – умни решения на една ръка разстояние

Серията Galaxy Watch8 е първата, която идва с Wear OS 6, разработена съвместно с Google, и включва Gemini – умният асистент с изкуствен интелект. Чрез функцията Raise to Talk можете просто да вдигнете китката си, за да говорите с Gemini, без нужда от телефон.

AI интеграцията позволява естествено взаимодействие: можете да попитате за времето, да създадете напомняне, да стартирате тренировка или да изпратите съобщение, всичко с гласова команда.

Новият интерфейс One UI 8 Watch предлага модерни визуални панели (Multi-Info Tiles) и лента Now Bar, която показва най-важната информация с един поглед. Всичко това пести време в натовареното ежедневие.

Екосистема Galaxy – свързаност без граници

Серията Galaxy Watch8 е естествено продължение на екосистемата Galaxy. Смартчасовниците се синхронизират безпроблемно с новите Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7, слушалките Galaxy Buds3, както и с SmartThings устройствата у дома.

Благодарение на Samsung Find, часовникът може да бъде открит дори офлайн, а Quick Button осигурява мигновен достъп до любими функции като запис на бележки, управление на камерата или стартиране на тренировка.

Моделът Galaxy Watch8 Classic запазва въртящия се безел – емблематичен елемент за серията – и предлага по-изразена елегантност, докато Galaxy Watch Ultra е предназначен за приключенци и спортисти, с титаниев корпус, 10 ATM водоустойчивост и до 100 часа живот на батерията.

Новият стандарт за здравословен и свързан живот

Серията Galaxy Watch8 е резултат от дългогодишния стремеж на Samsung да превърне технологиите в съюзник на личното благополучие. От усъвършенстваните сензори до интеграцията с AI и съвместимостта с цялата Galaxy екосистема, новите часовници поставят нов стандарт в носимите технологии – съчетавайки дизайн, интелигентност и грижа за здравето в едно устройство.

Иновативна, персонализирана и напълно свързана – серията Galaxy Watch8 не просто показва времето, а ни помага да живеем по-добре във всеки момент.