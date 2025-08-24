Звезди в небето вместо ракети. Харкив празнува Деня на независимостта (снимки, видео)

Харкив, вторият по големина град в Украйна, се намира на около 25 километра от фронта. Въздушните тревоги и взривовете тук са ежедневие. Разрушенията са много, а има квартали, в които е трудно да намериш сгради с оцелели прозорци.

На този фон вчера беше празникът на града. Днес е Деня на независимостта на Украйна. И Харкив - празнува. Празнува смело, шумно, красиво и... масово.

Градът е осеян с фото кътове. Хората са облечени във вишиванки (традиционна украинска дреха с шевици), веят се знамена на Украйна, на бригади и подразделения, които воюват. За първи път от началото на пълномащабната война засия и звездното небе.

Тълпата под тази арт инсталация скандира "Харкив", "Путин ху..о", "Победа", имаше възгласи и в подкрепа на футболния клуб на града - "Металист".

Комендантският час не е отменян, въпреки празниците. В 23:00 всичко се затваря и хората са длъжни да се приберат по домовете си.

По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски отправи послание към сънародниците си по случай националния празник на страната от площад "Независимост" (Майдан Незалежности) в Киев, и обяви, че страната му "никога повече няма да прави срамни компромиси".

Днес бе ден за пореден обмен на военнопленници. У дома се завърнаха 146 души, сред които и бившият кмет на Харкив Володимир Миколаенко след три години в плен.

Деня на независимостта бе ознаменуван и с добри новини от фронта. Въоръжените сили на Украйна си върнаха селищата Михайливка, Зелений Гай и Володимиривка в Донецка област.