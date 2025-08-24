Нов обмен на военнопленници между Русия и Украйна

В Деня на независимостта на Украйна, се проведе пореден обмен на военнопленници. Украинската и руската страна размениха по 146 човека. Сред тях – осем цивилни.
Всички обменени са прекарали в плен над три години. Военните са представители на Десантно-щурмовите войски, Военноморските сили, Териториалната отбрана, Националната гвардия и Граничната служба. Всички са редови и сержанти, сред тях няма офицери.
В родината си се завърна и бившият кмет на град Херсон (2014-2020) – Володимир Миколаенко, който посрещна съпругата си с думите „Слава на Украйна“.
Миколаенко се присъединява към силите на Териториалната отбрана още в началото на пълномащабната война. Попада в плен попада на 18 април 2022 година. През май месец се появи информация, че кметът на Херсон се е отказал от обмен в полза на тежкоболен пленник. След отказа му руската страна не го е включвала в списъците за обмен.
По време на пленничеството многократно му е предлагано да сътрудничи на руските окупационни власти в замяна на свободата си. Той отказва.
Това е най-големият празник, който можеше да се случи в нашите животи. Това е и подарък, защото мама утре има рожден ден. Ние сега даже не знаем какво да ѝ подарим, защото това (обменът) е най-хубавият подарък. Всички плачем от радост, от щастие. Не можем да се успокоим, да отговорим на всички позвънявания, коментира пред местна медия сестра му.
В Украйна се завърна и журналистът Дмитро Хилюк, който също е бил в руски плен над три години. Близките му не са имали известие от него.
В какви условия и къде се намира е станало ясно от разказите на военнопленници, които са се прибрали по-рано.
Поздравяваме те със завръщането у дома. За нас ти си пример за издръжливост и сила, която вдъхновява. Ние ти писахме писма. И тези, които те познаваха, и тези, които се запознаха с тебе така, от проклетата война. Въпреки отсъствието на новини, ние вярвахме, че ти се държиш! Дмитре, гордеем се с теб повече от всичко на света“, написаха колегите му от информационната агенция Униан.
Още един журналист – Марк Калиуш, попаднал в плен през 2023 година също се прибра в родината си.
Президентът на Украйна, Володимир Зеленски, благодари на Обединените арабски емирства за посредничеството при реализацията на този обмен.
Може би е време и българската държава да се замисли за посредничество – в руски плен се намират и наши сънародници, бесарабски, таврийски и кримски българи.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3055
1
24.08 2025 в 22:29
----------------
Може би е време и българската държава да се замисли за посредничество – в руски плен се намират и наши сънародници, бесарабски, таврийски и кримски българи. - а дано, ма на дали.. :(
Стилияна Николова е световна вицешампионка на обръч и лента
Защо Тръмп става все по-богат
Защо Тръмп става все по-богат
Според Ванс Путин е направил големи отстъпки на Тръмп
Според Ванс Путин е направил големи отстъпки на Тръмп