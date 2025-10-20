Зеленски: Отстъпление за Донбас няма да има

Руската позиция не се е променила — Русия настоява Украйна да се изтегли напълно от Донецка и Луганска област, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

По думите му позицията на Украйна също е непроменена — отстъпление за Донбас няма да има, предава основните тези на Зеленски "РБК-Украина", цитирана от Би Би Си.

Той оцени положително предложението на Тръмп да се фиксира линията на фронта на принципа "там, където сме" за прекратяване на военните действия.

Според украинския президент, който в петък проведе преговори във Вашингтон с американския лидер Доналд Тръмп, той се е опитал да разбере истинските намерения на Русия за евентуален обмен на територии, но досега няма ясна позиция от страна на Кремъл.

Освен това Зеленски бе категоричен, че страната му ще получава ежегодно системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", като се подготвя договор за 25 системи. Що се отнася до ракетите "Томахоук", за доставката на които украинският президент помоли шефа на Белия дом, Тръмп не иска ескалация преди срещата с Владимир Путин в Будапеща.

Зеленски смята, че Будапеща не е най-доброто място за мирна среща, тъй като премиерът на Унгария Виктор Орбан блокира необходимите за Украйна инициативи.

Както се изрази Зеленски, ако Украйна "изяде това, което й е сложено в чинията" (т.е. получи лошо решение на териториалния въпрос), и всичко останало "те ще се опитат да решат без нас".