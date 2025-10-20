Зеленски: Отстъпление за Донбас няма да има

OFFNews 20 октомври 2025 в 10:59 4436 4
Володимир Зеленски

Снимка БТА/AP
Володимир Зеленски

Руската позиция не се е променила — Русия настоява Украйна да се изтегли напълно от Донецка и Луганска област, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

По думите му позицията на Украйна също е непроменена — отстъпление за Донбас няма да има, предава основните тези на Зеленски "РБК-Украина", цитирана от Би Би Си.

Той оцени положително предложението на Тръмп да се фиксира линията на фронта на принципа "там, където сме" за прекратяване на военните действия.

Според украинския президент, който в петък проведе преговори във Вашингтон с американския лидер Доналд Тръмп, той се е опитал да разбере истинските намерения на Русия за евентуален обмен на територии, но досега няма ясна позиция от страна на Кремъл.

Освен това Зеленски бе категоричен, че страната му ще получава ежегодно системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", като се подготвя договор за 25 системи. Що се отнася до ракетите "Томахоук", за доставката на които украинският президент помоли шефа на Белия дом, Тръмп не иска ескалация преди срещата с Владимир Путин в Будапеща.

Зеленски смята, че Будапеща не е най-доброто място за мирна среща, тъй като премиерът на Унгария Виктор Орбан блокира необходимите за Украйна инициативи.

Както се изрази Зеленски, ако Украйна "изяде това, което й е сложено в чинията" (т.е. получи лошо решение на териториалния въпрос), и всичко останало "те ще се опитат да решат без нас".

    1105

    4

    781000

    20.10 2025 в 13:06

    -0
    +15
    Никакви отстъпки на територии не трябва да има !
    Размяна - да. Трябва да се съгласите с линията на Тръмп за замразяване в сегашната линия на фронта, колкото и гадно да е това. Това включва и размени. Но нищо повече. И ако онзи ниският не приеме : Тръмп няма да има друг избор, освен да се ядосва на него или на себе си.

    5129

    3

    Mateevk

    20.10 2025 в 12:42

    -0
    +15
    То не е само териториалния въпрос. Всичко, което Русия, иска е абсурдно и базирано на идеята, че със сила всичко може и победителите не ги съдят. Това е в резултат от грешните уроци, които Русия си е извлякла от ВСВ, докато Европа си извлече верните и резултатът е налице - Европа отиде отвъд териториалното, защото разбра, че то не е най-същественото и вярното решение е в друга плоскост. Затова сега във Франция има испански град, Андора се управлява съвместно от Франция и Испания, а Саарланд е в Германия след проведен референдум, ама не по путински. Затова имаме Европа без граници, където мога да пътувам свободно и да живея, където си поискам. Путин обаче иска да ни върне в миналото на кървавите войни, омразата и разделенията.

    6825

    2

    Lari

    20.10 2025 в 12:15

    -0
    +16
    Отстъпление не трябва да има. Малко ли им беше подаръка на Крим!? Тия имат толкова пустеещи земи които алкохолизираната им нация ги мързи да работи. Това източно зло трябва да се разпадне. Санкции до край.

    2970

    1

    Джендо Джедев

    20.10 2025 в 11:24

    -0
    +10
    Естествено, че да се отстъпи Донецк би било стратегическа грешка. Не само от политическа, но и от стратегическа ледна точка. Няма ли кой да обясни това с думи прости на оранжевия? Май няма, като гледам какви хора натика в Пентагона...

     
