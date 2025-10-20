Зеленски: Отстъпление за Донбас няма да има

Руската позиция не се е променила — Русия настоява Украйна да се изтегли напълно от Донецка и Луганска област, заяви украинският президент Володимир Зеленски.
По думите му позицията на Украйна също е непроменена — отстъпление за Донбас няма да има, предава основните тези на Зеленски "РБК-Украина", цитирана от Би Би Си.
Той оцени положително предложението на Тръмп да се фиксира линията на фронта на принципа "там, където сме" за прекратяване на военните действия.
Според украинския президент, който в петък проведе преговори във Вашингтон с американския лидер Доналд Тръмп, той се е опитал да разбере истинските намерения на Русия за евентуален обмен на територии, но досега няма ясна позиция от страна на Кремъл.
Освен това Зеленски бе категоричен, че страната му ще получава ежегодно системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", като се подготвя договор за 25 системи. Що се отнася до ракетите "Томахоук", за доставката на които украинският президент помоли шефа на Белия дом, Тръмп не иска ескалация преди срещата с Владимир Путин в Будапеща.
Зеленски смята, че Будапеща не е най-доброто място за мирна среща, тъй като премиерът на Унгария Виктор Орбан блокира необходимите за Украйна инициативи.
Както се изрази Зеленски, ако Украйна "изяде това, което й е сложено в чинията" (т.е. получи лошо решение на териториалния въпрос), и всичко останало "те ще се опитат да решат без нас".
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
1105
4
20.10 2025 в 13:06
Размяна - да. Трябва да се съгласите с линията на Тръмп за замразяване в сегашната линия на фронта, колкото и гадно да е това. Това включва и размени. Но нищо повече. И ако онзи ниският не приеме : Тръмп няма да има друг избор, освен да се ядосва на него или на себе си.
5129
3
20.10 2025 в 12:42
6825
2
20.10 2025 в 12:15
2970
1
20.10 2025 в 11:24
Финансирана от ЕС ферма за миди у нас се оказа само пясък
Има задържан за намушканото момче в столицата
След среща с Желязков Пеевски потвърди подкрепата си за правителството
Тръмп настоява Зеленски да приеме условията на Русия за край на войната
Зеленски: Отстъпление за Донбас няма да има