За да се постигне мир: САЩ очакват Европа да купува оръжие за Украйна

Американският военен министър Пийт Хегсет обяви, че очаква скоро европейските съюзници на НАТО да започнат да купуват оръжие от САЩ и да ги предоставят на Украйна, за да се постигне мир.

"Уверихме се, че президентът Доналд Тръмп се стреми към мир чрез сила. Мир може да има, когато си силен не с думи и жестове, а със сила, която съперникът ти оценява. Светът вижда, че имаме президент, който се стреми към мир - видяхме го в Газа и се надявам да го видим в Украйна", заяви Хегсет преди началото на заседанието на неговите колеги в централата на НАТО в Брюксел.

Той допълни, че очаква повече страни да заявят готовност за военни покупки, за да се стигне до мирно решение на украинския конфликт.

"Вече разполагаме с много повече средства след решенията от срещата на НАТО в Хага по-рано тази година, правим всичко възможно да поддържаме Украйна силна", каза генералният секретар на алианса Марк Рюте.

Той благодари на ръководството на САЩ за подсилването на НАТО и за по-справедливото разпределение на разходите за алианса. Рюте изрази благодарност и за осигурената от САЩ подкрепа за Киев.

Рюте бе категоричен, че ако руснаците направят нещо умишлено срещу НАТО, "имаме всички способности да се защитим".

"Имаше въпроси дали НАТО е в състояние на решителни действия, когато нещо се случи в нашето въздушно пространство. Уверявам ви, че можем да реагираме. Съществува мнение в обществото, че всеки руски самолет в нарушение трябва да бъде свален, не съм съгласен с това", посочи Рюте.

По думите му предоставянето на украинската страна на ракети с голям обсег е двустранен въпрос, който няма да бъде обсъждан днес. Според Рюте напредъкът на Русия в Украйна тази година е много ограничен.