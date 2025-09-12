Убиецът на Чарли Кърк е 22-годишният Тайлър Робинсън

Убиецът на активиста Чарли Кърк е 22-годишният Тайлър Робинсън, предаде Би Би Си.

Заловен е, след като бащата на Тайлър разказал на приятел, че синът му си е признал за убийството. На свой ред семейният приятел информирал шерифската служба на окръг Вашингтон.

Камерите за видеонаблюдение показват, че заподозряният е пристигнал в кампуса на университета с сив Dodge Challenger към 8:30 местно време в на деня на стрелбата, съобщи днес губернаторът на Юта Спенсър Кокс пред репортери.

Разследващите разпитали бащата, който заявил, че Тайлър станал по-ангажиран с политиката през последните години.

Свидетелят разказал за неотдавнашен инцидент, при който Робинсън дошъл на вечеря преди 10 септември и в разговор с друг член на семейството споменал, че Чарли Кърк ще дойде в Юта.

Кокс съобщи, че разследващите разпитвали и съквартиранта на заподозрения, който им е показал съобщения от акаунт на име „Тайлър“ в чат приложението Discord. Те се отнасяли до необходимостта да се вземе пушка от "място за доставка", като оръжието било оставено в храст, увито в кърпа.

Вчера от ФБР заявиха, че са намерили предполагаемото оръжие на убийството – внесена пушка Mauser .30-06 – увито в кърпа в гориста местност.

Днес губернаторът на Юта съобщи, че следователите са открили надписи, издълбани върху гилзите, намерени заедно с пушката, на която е бил монтиран оптичен мерник. Сред надписите има: „Ей, фашист! Хващай!“, „Бела чао“ и „Ако четеш това, значи си гей, LOL“.

Губернаторът на Юта каза още, че не е наясно дали ще има евентуални по-нататъшни арести в рамките на разследването.

Тайлър Робинсън учил в Университета на щата Юта за един семестър през 2021 г. Няма данни да има предишни криминални провинения.