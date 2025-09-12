Тръмп: Заловихме убиеца на Чарли Кърк. Надявам се да получи смъртно наказание

Чарли Кърк беше като мой син, каза американският президент

OFFNews 12 септември 2025 в 15:59 3356 4
Предполагаемият убиец на Чарли Кърк

Снимка Instagram
Предполагаемият убиец на Чарли Кърк

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е заловен, съобщи американският президент Доналд Тръмп.

"С висока степен на сигурност мога да кажа: "Заловихме го", каза Тръмп в интервю на живо по телевизия Фокс нюз.

По думите му пастор с връзки с правоприлагащите органи е предал заподозрения на властите, след като негов близък идентифицирал заподозрения за убийството на Кърк.

Тръмп отказа да назове предполагаемия убиец на Кърк, но каза, че по-късно днес ще има повече подробности, предаде Би Би Си.

В ефира на Фокс нюз американският президент каза, че заподозреният е бил задържан 5 минути преди да влезе в ефир.

"Местните власти свършиха чудесна работа, всички работиха заедно, а започнаха от абсолютно нищо. Всичко се нареди. Започнахме с клип, на който той изглеждаше като мравка, което беше почти безполезно. Просто видяхме, че има някой там горе", каза Доналд Тръмп.

Заяви, че е чувствал Кърк като свой син и че би искал убиецът му да получи смъртно наказание за престъплението си след "бързо дело".

Чарли Кърк бе убит с един изстрел в сряда пред очите на стотици свои привърженици в Юта. Полицията определи случилото се като целенасочена атака, а губернаторът на щата Юта - политическо убийство. Кърк бе съосновател на политическата организация с нестопанска цел "Тurning Point USA" и близък съюзник на Тръмп.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    110

    4

    jdravun

    12.09 2025 в 17:11

    -0
    +1
    много га хапе щуреца тоя-каза ЙОДА

    242

    3

    Октим

    12.09 2025 в 17:09

    -0
    +4
    Доколкото разбрах май само тръмп знае, че е заловен .... Иначе дори и отговорните затова служби НЕ! Така, че нека изчакаме малко и видим как ще се развият нещата НАИСТИНА!

    18283

    2

    Bai Tanas

    12.09 2025 в 16:31

    -0
    +15
    Краснов ще погребе Америка ...

    18283

    1

    Bai Tanas

    12.09 2025 в 16:30

    -1
    +15
    "Заяви, че е чувствал Кърк като свой син и че би искал убиецът му да получи смъртно наказание за престъплението си след "бързо дело"."

    А когато разстрелват деца в американските училища няма смъртно наказание ?
    щото нали .. те са закономерното шкарто което се плаща за свободата да носиш оръжие.

    Гнусна история .. и Кърк и Тръмп ... и цялото американско стадо овце с промити мозъци които гласуваха за Тръмп .

     
    X

    Чичото на момчето от Русе разказва как стана инцидента с полицейския шеф