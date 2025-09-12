Тръмп: Заловихме убиеца на Чарли Кърк. Надявам се да получи смъртно наказание

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е заловен, съобщи американският президент Доналд Тръмп.
"С висока степен на сигурност мога да кажа: "Заловихме го", каза Тръмп в интервю на живо по телевизия Фокс нюз.
По думите му пастор с връзки с правоприлагащите органи е предал заподозрения на властите, след като негов близък идентифицирал заподозрения за убийството на Кърк.
Тръмп отказа да назове предполагаемия убиец на Кърк, но каза, че по-късно днес ще има повече подробности, предаде Би Би Си.
В ефира на Фокс нюз американският президент каза, че заподозреният е бил задържан 5 минути преди да влезе в ефир.
"Местните власти свършиха чудесна работа, всички работиха заедно, а започнаха от абсолютно нищо. Всичко се нареди. Започнахме с клип, на който той изглеждаше като мравка, което беше почти безполезно. Просто видяхме, че има някой там горе", каза Доналд Тръмп.
Заяви, че е чувствал Кърк като свой син и че би искал убиецът му да получи смъртно наказание за престъплението си след "бързо дело".
Чарли Кърк бе убит с един изстрел в сряда пред очите на стотици свои привърженици в Юта. Полицията определи случилото се като целенасочена атака, а губернаторът на щата Юта - политическо убийство. Кърк бе съосновател на политическата организация с нестопанска цел "Тurning Point USA" и близък съюзник на Тръмп.
110
4
12.09 2025 в 17:11
242
3
12.09 2025 в 17:09
18283
2
12.09 2025 в 16:31
18283
1
12.09 2025 в 16:30
А когато разстрелват деца в американските училища няма смъртно наказание ?
щото нали .. те са закономерното шкарто което се плаща за свободата да носиш оръжие.
Гнусна история .. и Кърк и Тръмп ... и цялото американско стадо овце с промити мозъци които гласуваха за Тръмп .
