Тръмп: Заловихме убиеца на Чарли Кърк. Надявам се да получи смъртно наказание

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е заловен, съобщи американският президент Доналд Тръмп.

"С висока степен на сигурност мога да кажа: "Заловихме го", каза Тръмп в интервю на живо по телевизия Фокс нюз.

По думите му пастор с връзки с правоприлагащите органи е предал заподозрения на властите, след като негов близък идентифицирал заподозрения за убийството на Кърк.

Тръмп отказа да назове предполагаемия убиец на Кърк, но каза, че по-късно днес ще има повече подробности, предаде Би Би Си.

В ефира на Фокс нюз американският президент каза, че заподозреният е бил задържан 5 минути преди да влезе в ефир.

"Местните власти свършиха чудесна работа, всички работиха заедно, а започнаха от абсолютно нищо. Всичко се нареди. Започнахме с клип, на който той изглеждаше като мравка, което беше почти безполезно. Просто видяхме, че има някой там горе", каза Доналд Тръмп.

Заяви, че е чувствал Кърк като свой син и че би искал убиецът му да получи смъртно наказание за престъплението си след "бързо дело".

Чарли Кърк бе убит с един изстрел в сряда пред очите на стотици свои привърженици в Юта. Полицията определи случилото се като целенасочена атака, а губернаторът на щата Юта - политическо убийство. Кърк бе съосновател на политическата организация с нестопанска цел "Тurning Point USA" и близък съюзник на Тръмп.