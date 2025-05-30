Турските мафиоти, стреляли по гръцки агенти край Солун, може да се укриват в България

Гръцките власти издирват трима турски граждани, които нападнаха служители на гръцката служба за национална сигурност посред бял ден край Солун. Единият заподозрян е бил арестуван преди това при полицейска акция през февруари, съобщава гръцкото издание “Катимерини”, цитирано от БТА.

Тримата мафиоти стреляха по колата на гръцките агенти на бензиностанция край Солун преди два дни, където автомобилът на служителите по сигурността е спрял да зарежда.

Един от заподозрените е бил сред деветима турски граждани, арестувани през февруари след смъртоносна стрелба близо до автогара в Солун, при която е убит 39-годишен турски гражданин по време на очевидна мафиотска война. По-късно заподозреният е освободен от мигрантски център.

Тримата издирвани за стрелбата тази седмица са свързани с престъпната организация „Далтонс“, водена от турския мафиот Барис Бойюн. Групировката е замесена в трафик на наркотици и убийства. Двама от заподозрените са подали заявление за политическо убежище в Гърция, а третият има законна виза.

Съществуват опасения, че те са избягали в България през гранични пунктове, на които няма проверки заради членството в Шенгенската зона на двете страни. Инцидентът предизвика напрежение между гръцкото разузнаване и полицията заради оперативната координация.