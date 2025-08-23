Трус в кабинета на Нидерландия, министри се оттеглят

OFFNews 23 август 2025 в 10:47 1322 1
Каспар Велдкамп

Снимка Уикипедия
Външният министър Каспар Велдкамп

Всички министри от нидерландската партия "Нов обществен договор" (НОД) се оттеглят от кабинета. Това потвърди говорител на партията, след като снощи външният министър Каспар Велдкамп подаде оставка, като причината, която посочи, е липсата на свобода на действие да формулира собствена политика срещу Израел в рамките на кабинета, предаде БТА.

Това означава, че вицепремиерът и министър на социалните въпроси Еди ван Хейум се оттегля от поста си. Същото важи и за вътрешния министър Юдит Ойтермарк и министъра на образованието Епо Бройнс. Даниел Янсен, която е министър на здравеопазването от НОД от това лято, когато Партията на свободата напусна кабинета и оттегли всички свои министри, също ще се оттегли.

Държавните секретари по въпросите на правната защита (Теун Стройкен), данъците (Тйебе ван Остенбруген), обезщетенията (Сандра Палмен) и външната търговия (Ханеке Бурма) също се оттеглят. Бурма, подобно на министър Янсен, е в служебния кабинет само от няколко месеца.

    dolivo

    23.08 2025 в 21:23

    санкции щял да слага, а изродите да идват в Европа да ни колят
     
