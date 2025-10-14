Tръмп: Разочарован съм от Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново критикува Владимир Путин, като заяви днес в Белия дом, че руският му колега просто не желае да сложи край на войната в Украйна, предаде Ройтерс.
"Вижте, много съм разочарован, защото Владимир и аз имахме много добри отношения, вероятно все още имаме", каза Тръмп.
"Той трябва наистина да сложи край на тази война. И знаете, че в момента в Русия има дълги опашки за бензин... И изведнъж икономиката му ще се срине", заяви Тръмп.
