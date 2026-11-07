Тръмп обвини демократите в ''изнудване'' и разпореди разследване от Министерството на правосъдието

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди в събота на Министерството на правосъдието на САЩ да разследва демократите за „отправени заплахи към много хора“ с импийчмънт и други форми на наказание, предава Ройтерс.

"Тези МРЪСНИЦИ трябва да влязат в затвора за това, което правят", заяви Тръмп в друга публикация в "Truth social".

Демократичните кандидати разгромиха републиканците на Тръмп на междинните избори във вторник, като така постигнаха контрол над Конгреса, припомня агенцията. Демократите обещаха да възстановят надзора на Конгреса върху изпълнителната власт, след като дойдат на власт, като проведат изслушвания и разследвания на действията на администрацията на Тръмп.

"Демократите обикалят и заплашват много хора, включително главния прокурор на Съединените щати и други, с импийчмънт и много други форми на наказание, въпреки че признават, че нямат причина да го правят и че няма извършени или дори помислени деяния, подлежащи на импийчмънт, от жертвите на този незаконен процес. Това е изнудване на най-високо ниво и те трябва да бъдат подведени под отговорност за това. Освен това те заплашват нашите дарители — едни от най-уважаваните хора където и да е по света — с лишаване от свобода и много други нива на наказание, само защото случайно са републиканци или поддръжници на Републиканската партия", написа Тръмп в социалната си мрежа.

Изказването на Тръмп имаше предвид и сенатора от Демократическата партия Елиса Слоткин от Мичиган. През октомври Слоткин предложи Конгресът да разследва хората, които са подкрепили политиките на Тръмп.

„Искам младите хора, излизащи от училище, да си кажат: „Трябва ли да отида да работя за администрацията на Тръмп?“... Искам да си кажат: „Господи, това може да ми донесе куп проблеми, които не искам. Затова може би ще избягам от участие в това“, каза Слоткин. „Искам да бъде изпратено това послание за възпиране“.

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