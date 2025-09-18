Свалиха от ефир Джими Кимъл заради коментари за убийството на Чарли Кърк. Тръмп приветства

OFFNews 18 септември 2025 в 08:12 1131 7
Американската телевизионна мрежа ABC свали от ефир вечерното предаване на водещия Джими Кимъл заради коментари по случая с покушението срещу десния активист и привърженик на президента Доналд Тръмп Чарли Кърк. 

Шоуто е свалено за неопределено време, заради думите на Кимъл, че движението на Тръмп - MAGA(движението на Тръмп Make America great again)), се опитва да спечели политически дивиденти от убийството на Кърк.

Представители на водещия все още не са коментирали случая. 

Американският президент Доналд Тръмп приветства решението в социалната си мрежа. Той разкритикува двама други водещи на вечерни предавания - Джими Фалън и Сет Майърс, които определи като „двама загубеняци в предаването Fake News NBC“. 

Уволнението на Кимъл предизвика вълна от подкрепа сред демократите, начело с привържениците на Камала Харис, които призоваха за съпричастност с телевизионния водещ. Десетки се включиха и споделиха призива в профилите си в X. 

    6905

    7

    sparebits

    18.09 2025 в 10:02

    -0
    +0
    Ще ми припомни ли някой Ди Джей Очната линия за какво точно критикуваше Европа в при първото си посещение тук?

    3010

    6

    ASmith

    18.09 2025 в 09:55

    -0
    +0
    bls, не съм го гледал този водещ, няма и да го гледам, но е факт, че Тръмп ръси не по-малко глупости и лъжи в изявленията си!

    2945

    5

    foreigner66

    18.09 2025 в 09:54

    -0
    +0
    За съжаление хората не са си научили урока след последната голяма война. Стари и ние си мислехме забравени вече идеологии започват да надигат глава. "Повратна точка", добри оратори пред многобройна публика крещят заучени популистки фрази, партии с нови имена и стари възгледи,тълпи от хора викащи "Промяна" и нямащи идея за какво става дума. Това е нашия свят сега и все по-силно напомня на 30-те години на предния век. Разбира се това може и да греша,може Тръмп да е някакъв гении, Путин всъщност да е добър човек борещ се за своята родина а Пин да е просто човек,който иска да направи услуга на света с нови технологии и безсмъртие.

    15925

    4

    bls

    18.09 2025 в 08:58

    -0
    +1
    Е, че това не си ли е отдавна мода при тях - не се нарича кенсъл култура, а култура на последствията. Да изброяваме ли колко актьори и популярни личности бяха канселирани щото преди примерно 20 години били туитнали някакъв виц за хомосексуални? А тоя тука го чух - говореше ФАКТОЛОТИЧНИ лъжи. Той не изрази мнение - той ЛЪЖЕШЕ в ефир.

    2970

    3

    Джендо Джедев

    18.09 2025 в 08:53

    -0
    +4
    The way to greatness... Скоро ще почнат да разстрелват неудобните журналисти по входовете. Putler has taught you well... ;)

    2000

    2

    startx

    18.09 2025 в 08:49

    -0
    +11
    А той го заплаши още преди месец и нещо, че следващият свален ще бъде той. Преди това свалиха предаването на Стивън Колбер и тогава заплаши Джими Кимъл и Джими Фалън. Явно сега се възползва от ситуацията и го свалиха, а това не е добре въобще за демокрацията и свободата на словото, за която толкова много се гордее САЩ. Тръмп действа точно като диктатор, а глупавите му поддръжници се радват и не осъзнават какво точно прави. Хиляди хора си загубиха работата само, защото са коментирали убийството на този Кърк.

    3420

    1

    avitohol

    18.09 2025 в 08:38

    -0
    +21
    Истината винаги боли.

    Пръмпетко ако не го бяха бъзнали по ухото нямаше да спечели изборите, ама извади от това същите дивиденти, които сега им вдигат отново малко рейтингите.
    Такъв тип събития много ясно открояват възгледите на хората. Изненадах се колко много мои познати подкрепят такива фашизоидни идеи и са ги следили.
    Същото стана и като рашистите нападнаха Украйна. Маса мои познати уж с нормални възгледи започнаха яростно да защитават путлер как той бил правия в случая.

    Та човек може да си извади мнго изводи за света около него от всяко голямо събитие - отрицателно или положително.
     
