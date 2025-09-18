Свалиха от ефир Джими Кимъл заради коментари за убийството на Чарли Кърк. Тръмп приветства

Американската телевизионна мрежа ABC свали от ефир вечерното предаване на водещия Джими Кимъл заради коментари по случая с покушението срещу десния активист и привърженик на президента Доналд Тръмп Чарли Кърк.
Шоуто е свалено за неопределено време, заради думите на Кимъл, че движението на Тръмп - MAGA(движението на Тръмп Make America great again)), се опитва да спечели политически дивиденти от убийството на Кърк.
Представители на водещия все още не са коментирали случая.
Американският президент Доналд Тръмп приветства решението в социалната си мрежа. Той разкритикува двама други водещи на вечерни предавания - Джими Фалън и Сет Майърс, които определи като „двама загубеняци в предаването Fake News NBC“.
Уволнението на Кимъл предизвика вълна от подкрепа сред демократите, начело с привържениците на Камала Харис, които призоваха за съпричастност с телевизионния водещ. Десетки се включиха и споделиха призива в профилите си в X.
Пръмпетко ако не го бяха бъзнали по ухото нямаше да спечели изборите, ама извади от това същите дивиденти, които сега им вдигат отново малко рейтингите.
Такъв тип събития много ясно открояват възгледите на хората. Изненадах се колко много мои познати подкрепят такива фашизоидни идеи и са ги следили.
Същото стана и като рашистите нападнаха Украйна. Маса мои познати уж с нормални възгледи започнаха яростно да защитават путлер как той бил правия в случая.
Та човек може да си извади мнго изводи за света около него от всяко голямо събитие - отрицателно или положително.
