Силно земетресение в Япония рани десетки

Най-малко 22 са вече ранените при силното земетресение, което бе регистрирано рано тази сутрин в централните райони на Япония, предаде Асошиейтед прес.

Местни медии съобщават за изпочупени витрини на магазини, уплашени хора, излезли на улиците.

По данни на Японската метеорологична служба земетресението е било с магнитуд 5,7, докато според Геоложкия институт на САЩ силата е била малко по-ниска– 5,5. Съобщава се и за по-слаби вторични трусове.

Земетресението е регистрирано в 01:04 ч. местно време, като епицентърът е бил на дълбочина около 40 километра в префектура Шидзуока. Трусът е засегнал и съседните префектури Яманаши, Гифу и Айчи, където има около 20 ранени.

Японски телевизии излъчиха кадри, на които се виждат разбити витрини на магазини и стъкла по улиците.

Според официалните сеизмични оценки земетресението е било усетено най-силно в Айчи.

Японската метеорологична служба предупреди гражданите да се подготвят за нови потенциално силни земетресения в близките дни.

„Моля, бъдете нащрек за кални свлачища, падащи камъни и последствия от евентуални валежи“, заяви пред журналисти сеизмологът Аятака Ебита. Той добави, че към момента не е забелязана никаква видима промяна, свързана с плочата при падината Нанкай, където според учените има риск от мегаземетресение.

Високоскоростните влакове „Шинкансен“ се движат с по-ниска скорост в засегнатите от земетресението райони.

Японската метеорологична служба увери, че няма опасност от цунами.

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