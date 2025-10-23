Саркози получил смъртна заплаха в затвора

Бившият френски президент Никола Саркози е получил смъртни заплахи от друг затворник, потвърдиха от прокуратурата.
Той ще бъде охраняван от двама полицаи, които ще работят на смени и ще го наблюдават от съседна килия.
Саркози излежава 5-годишната си присъда в затвора „Санте“ в Париж. Той е в самостоятелна килия в изолиран сектор.
Адвокатите на Саркози подадоха молба за предсрочното му освобождаване и се надяват той да бъде освободен преди Коледа.
23.10 2025 в 09:21
