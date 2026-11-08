Руски шпионин твърди, че е свалил от поста бившия австрийски канцлер Курц

Руският шпионин Ян Марсалек, добре познат с връзките си с разбитата българска шпионска клетка във Великобритания, твърди, че е свалил от поста бившия австрийски канцлер Себастиан Курц, пише в ексклузивен материал “Сънди телеграф”.

Ако бъдат доказани твърденията на Марсалек това ще бъде ясен показател за пряка намеса на Москва в политическото ръководство на държава от ЕС, пише вестникът, като се позовава на конкретни документи.

Ян Марсалек - бивш ръководител в компанията "Wirecard", който в момента е в неизвестност, заявява, че е участвал в операция, довела до "успешното сваляне" на Себастиан Курц, съобщи БНР.

Курц подаде оставка през 2021 г. на фона на обвинения в корупция. Съобщенията, описани подробно в секретни материали от разследване, до които "Сънди телеграф" е получил достъп, са били изпратени до Орлин Русев - ръководителя на шпионската мрежа, чиито членове впоследствие получиха затвор във Великобритания за шпионаж.

Според оценки на редица служби за сигурност, Кремъл отдавна се стреми да сее раздори и да дестабилизира правителства в цяла Европа.

Марсалек е един от най-издирваните хора в света. Той е в неизвестност от юни 2020 г., когато компанията му - германският технологичен гигант "Wirecard" - фалира, оставяйки "дупка" от 1,6 милиарда паунда в счетоводните си отчети.

След изчезването му стана ясно, че той е работил за Кремъл в продължение на повече от десетилетие, а британската полиция заяви, че той е замесен в шпионаж в ”индустриални“ мащаби.

Той е издирван за измама и е обект на разследвания за шпионаж в редица европейски държави, включително в родната му Австрия.

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