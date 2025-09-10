Руски дрон е ударил жилищна сграда в Източна Полша

Дрон порази жилищна сграда в Източна Полша, но никой не е пострадал, съобщи частната полска телевизия „Полсат“, като се позова на местната полиция, предаде Ройтерс.

Полша каза, че е свалила дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство по време на широкомащабната руска атака в Западна Украйна снощи. Тя нарече навлизането на дроновете „акт на агресия“.

Операциите на полската и на съюзническата авиация, свързани с нарушаването на полското въздушно пространство, са приключили, но усилията за откриване на места, където може да са се разбили навлезлите обекти, продължават, заяви оперативното командване на полската армия.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че най-малко осем дрона са взели на прицел Полша по време на снощната руска атака срещу Украйна, при която са били използвани около 415 дрона и 40 ракети, предаде Ройтерс.

„Днес имаше още една стъпка на ескалация – руско-ирански „Шахеди“ действаха във въздушното пространство на Полша, във въздушното пространство на НАТО. Това не бе само един „Шахед“, което би могло да бъде наречено инцидент, а най-малко осем ударни дрона, насочени срещу Полша, написа Зеленски в „Екс“.

Той добави, че това представлява опасен прецедент за Европа и призова съюзниците си да дадат силен отговор.