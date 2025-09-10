Руски дрон е ударил жилищна сграда в Източна Полша

OFFNews 10 септември 2025 в 09:53 4861 6
Ударената къща
Ударената къща в Люблинско воеводство.

Дрон порази жилищна сграда в Източна Полша, но никой не е пострадал, съобщи частната полска телевизия „Полсат“, като се позова на местната полиция, предаде Ройтерс.

Полша каза, че е свалила дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство по време на широкомащабната руска атака в Западна Украйна снощи. Тя нарече навлизането на дроновете „акт на агресия“.

Операциите на полската и на съюзническата авиация, свързани с нарушаването на полското въздушно пространство, са приключили, но усилията за откриване на места, където може да са се разбили навлезлите обекти, продължават, заяви оперативното командване на полската армия.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че най-малко осем дрона са взели на прицел Полша по време на снощната руска атака срещу Украйна, при която са били използвани около 415 дрона и 40 ракети, предаде Ройтерс.

„Днес имаше още една стъпка на ескалация – руско-ирански „Шахеди“ действаха във въздушното пространство на Полша, във въздушното пространство на НАТО. Това не бе само един „Шахед“, което би могло да бъде наречено инцидент, а най-малко осем ударни дрона, насочени срещу Полша, написа Зеленски в „Екс“.

Той добави, че това представлява опасен прецедент за Европа и призова съюзниците си да дадат силен отговор.

    2945

    6

    foreigner66

    10.09 2025 в 12:40

    -0
    +0
    Никой нищо няма да направи,Европа и по-специално Германия не искат да повярват,че това се случва. Много коментари и предупреждения от експерти включително и от самата Украйна, която е буквално в огъня останаха без никакви действия от страна на съюза. Не ми е много ясно ако Русия навлезе в балтийските държави какво ще се случи,според мен нищо. Това е, защото Европа с нейното 500 милионно население се оказа съвсем гола пред дивашките, пияни орди.
    Цели поколения се учеха,че мира е даденост и е завинаги, можеш да правиш каквото си искаш, момчетата да се обличат с женски дрехи а момичетата да блъскат във фитнеса. Е сега ще плащат паникьосани, но военен пресонал няма да се намери поради недалновидноста и алчноста на съвременните ни политици.

    3537

    5

    Деспин Митрев

    10.09 2025 в 11:57

    -0
    +4
    Ами крайно време е, при траектория, по която е възможно да бъде ударена Полша(разбирай всички), дронове, ракети да бъдат сваляни още на украинска територия. Така хем ще се помогне на Украйна, хем НАТО ще защити територията си. Този прецедент вече е ФАКТ, който ДОКАЗВА, че с тези средства СЕ НАНАСЯТ УДАРИ по НАТО-вска територия и свалянето им над украинска територия Е САМОЗАЩИТА!

    180

    4

    Far Rider

    10.09 2025 в 11:11

    -0
    +0
    Спокойно. Нито ЕС, нито САщ, нито НАТО искат да разсърдят Владимир Владимирович Путин. Иначе далаверите ще пропаднат. Яколко пари направиха покрай тази война! Още ли има наивници да си мислят, че ги броят за хора?

    3146

    3

    1215

    10.09 2025 в 10:31

    -0
    +14
    Крайно време е изродите да си получат заслуженото.Ей къде е градът на петър.

    4040

    2

    bugomix

    10.09 2025 в 10:27

    -0
    +13
    Хайде Европа искаме Силен отговор!!

    1705

    1

    Mumko

    10.09 2025 в 09:58

    -0
    +13
    Тия блядове май започнаха белята. Баси астралопитеците гнусни.
    Той Буги ги възпя в песента "за руската армия освободителка"
     
