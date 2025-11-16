Руска ракета уби съпругата на първия загинал при аварията в АЕЦ Чернобил

Наталия Ходемчук - съпругата на първия човек, загинал при ядрената катастрофата в Чернобил през 1986 г. - Валерий Ходемчук, почина вчера през нощта, след като получила тежки наранявания при руската атака срещу Киев ден по-рано, предаде Укринформ.

"С дълбока скръб и искрена тъга съобщаваме за кончината на Наталия Ходемчук, съпругата на първата жертва на катастрофата в Чернобил, Валерий Ходемчук – майка, баба и жена с огромно сърце и забележителна съдба. Тя почина през нощта на 14 срещу 15 ноември, без да успее да оцелее след тежките последици от ударите с дронове по жилищна сграда в (квартал) Троешчина (в Деснянски район на Киев)", се казва в изявление на украинската Държавна агенция за управление на забранената зона около АЕЦ "Чернобил".

Съобщава се, че след удара на дроновете "Шахед" по сградата в Троешчина, където са живеели семействата на бивши служители на АЕЦ "Чернобил", Наталия Ходемчук е била хоспитализирана в критично състояние с изгаряния по 45% от тялото. Апартаментът ѝ е бил унищожен от пожара. Тя е била на 73 години.

"Загубихме жена, която е преживяла ада на Чернобил, загубила е съпруга си, отгледала е децата си и е изживяла трагедии, които биха съкрушили всеки. Но не и нея. Наталия е живяла с достойнство, любов и тиха сила, която е вдъхновявала всички, които са я познавали лично или чрез историята ѝ. Тя беше весела, подкрепяща и лъчезарна. Сега гласът ѝ се присъединява към гласовете на всички невинни украинци, убити от руския терор", подчертаха от агенцията, отговаряща за забранената зона около АЕЦ "Чернобил".

Спасителните операции в Деснянски район в Киев, където на 14 ноември беше нанесен руски удар, са приключили, съобщава БТА.

Седем души бяха убити при поразяването на девететажен жилищен блок в украинската столица от руски дронове. Наталия Ходемчук е последната жертва при нападението.