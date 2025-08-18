Русия заплаши с неконтролируема ескалация, ако чужди войски влязат в Украйна

OFFNews 18 август 2025 в 21:46 672 3
Мария Захарова

Снимка ТАСС
Мария Захарова

С "неконтролируема ескалация" заплаши говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова, ако в Украйна се въведат войски на НАТО или на която и да е друга страна.

Малко по-рано световните медии съобщиха, че по непотвърдена информация това е един от вариантите, които се обсъждат, за да се гарантира сигурността на Украйна при евентуално споразумение с Путин.

Захарова специално заплаши Великобритания и премиера и Киърън Стърмър. Великобритания не е заинтересована войната да приключи и прави всичко възможно да продължи кръвопролитието, каза Захарова.

    5129

    3

    Mateevk

    18.08 2025 в 22:03

    -0
    +0
    Лъжкинята Захарова нагла, както винаги. Кръвопролитието може да го спре шефът й - веднага! Ама не иска.

    19658

    2

    voododoll

    18.08 2025 в 22:02

    -0
    +0
    Серат в куфарчета яко орките… плашат винаги с ескалация, когато са в паника.

    4060

    1

    bursuk

    18.08 2025 в 21:55

    -0
    +10
    Нвкотролируемата ескалация ако е като сегашната...Покровск падаше миналият октомври, а като погледна картата...смешници...от скапаната руска кочина чеп за зеле не става...
     
