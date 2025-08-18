Русия заплаши с неконтролируема ескалация, ако чужди войски влязат в Украйна

С "неконтролируема ескалация" заплаши говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова, ако в Украйна се въведат войски на НАТО или на която и да е друга страна.

Малко по-рано световните медии съобщиха, че по непотвърдена информация това е един от вариантите, които се обсъждат, за да се гарантира сигурността на Украйна при евентуално споразумение с Путин.

Захарова специално заплаши Великобритания и премиера и Киърън Стърмър. Великобритания не е заинтересована войната да приключи и прави всичко възможно да продължи кръвопролитието, каза Захарова.