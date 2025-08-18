Русия заплаши с неконтролируема ескалация, ако чужди войски влязат в Украйна

С "неконтролируема ескалация" заплаши говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова, ако в Украйна се въведат войски на НАТО или на която и да е друга страна.
Малко по-рано световните медии съобщиха, че по непотвърдена информация това е един от вариантите, които се обсъждат, за да се гарантира сигурността на Украйна при евентуално споразумение с Путин.
Захарова специално заплаши Великобритания и премиера и Киърън Стърмър. Великобритания не е заинтересована войната да приключи и прави всичко възможно да продължи кръвопролитието, каза Захарова.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
5129
3
18.08 2025 в 22:03
19658
2
18.08 2025 в 22:02
4060
1
18.08 2025 в 21:55
Преди срещата в Белия дом Тръмп поиска Зеленски да забрави за Крим и за НАТО
Преди срещата в Белия дом Тръмп поиска Зеленски да забрави за Крим и за НАТО
''Голяма изненада'': Омбудсманът предлага на НС Мария Филипова за неин заместник
Преди срещата в Белия дом Тръмп поиска Зеленски да забрави за Крим и за НАТО
Преди срещата в Белия дом Тръмп поиска Зеленски да забрави за Крим и за НАТО
Преди срещата в Белия дом Тръмп поиска Зеленски да забрави за Крим и за НАТО
20 загинали и 134 ранени след взрив в завод за барут в Рязан