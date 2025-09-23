Росен Желязков в Ню Йорк: Териториите, окупирани от Русия в Украйна, трябва да бъдат върнати

Връщането на децата на Украйна не е част от преговорния процес, това е условие, което трябва да се изпълни, за да започнат същинските мирни преговори в Украйна. Това заяви министър-председателят Росен Желязков на брифинг пред български медии в Ню Йорк.

„Нашата позиция е непроменена – ясна и категорична“, заяви Желязков. „Териториите, окупирани от Руската федерация в Украйна, както и всички граждани, преминали през така наречените филтрационни лагери, трябва незабавно да бъдат върнати по местата си“, добави той.

По-късно днес Желязков ще вземе участие в събитие в кулоарите на Общото събрание на ООН, посветено на връщането на украинските деца от Русия в Украйна. Срещата ще бъде председателствана от украинския президент Володимир Зеленски и премиера на Канада Марк Карни.

Министърът на външните работи Георг Георгиев, който придружаваше премиера, каза в отговор на въпрос за задържания български гражданин в Украйна, че Министерството на външните работи е в „контакт с близките на нашия сънародник“.

„Важно е да уточня, че той е с двойно гражданство - и българско, и украинско“, обясни Георгиев.

“Пребивавайки на територията на Украйна, спрямо него действат и украинските закони, включително по отношение на мобилизацията“, допълни той.

На въпроса дали е имало разговор с президента Румен Радев по темата външният ни министър каза, че „в подобни ситуации популизмът е излишен“.

„Българската държава винаги е действала отговорно и е работила с оглед на положителния резултат, а не за извличане на съмнителни политически дивиденти“, заяви той.

Георгиев добави също, че няма информация дали българският ни консул е получил съдействие от украинските власти по въпроса.