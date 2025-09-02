Путин: Правителството на Тръмп се вслушва в руските аргументи за войната

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че правителството на американския му колега Доналд Тръмп се вслушва в аргументите на Кремъл за инвазията в съседна Украйна, и отбеляза, че Москва и Вашингтон са постигнали "взаимно разбирателство" по въпроса за конфликта, предаде Асошиейтед прес.
"Администрацията (на Тръмп) се вслушва в нас", заяви Путин, който е на посещение в Китай, като в същото време изрази съжаление, че предишният президент на САЩ Джо Байдън не е обръщал внимание на мотивите на Москва.
"Сега виждаме едно взаимно разбирателство, то е забележимо", заяви руският президент по време на двустранната си среща с министър-председателя на Словакия Роберт Фицо, последвала неговите разговори с китайския му колега Си Цзинпин в Пекин.
"Много сме щастливи по този случай и се надяваме, че конструктивният ни диалог (със САЩ) ще продължи", добави той.
В същото време Русия е заплашена от евентуални санкции от страна на Тръмп, който заяви, че е озадачен от липсата на съпричастност у Путин към насърчаваните от САЩ усилия за край на войната в Украйна и заплаши със "сурови последствия", които не ги конкретизира, отбелязва АП. Американският президент определи постигането на мир в продължаващата над три години война като един от дипломатическите си приоритети и прие Путин на среща в Аляска на 15 август.
По ключовия въпрос за следвоенни гаранции за сигурност на Украйна с цел възпиране на нова руска инвазия Путин заяви: "От моя гледна точка съществува възможност за постигане на консенсус."
Руският президент потвърди позицията на Москва, че няма да приеме членство на НАТО в Украйна, като същевременно отбеляза, че никога не е бил против присъединяване на Украйна към ЕС.
Той добави, че Русия "може да работи с нейните американски партньори" в Запорожката АЕЦ - най-голямата атомна електроцентрала в Европа и една от 10-те най-големи в света. Съдбата на съоръжението е основен повод за безпокойство в хода на настоящата война поради опасенията от ядрена авария, отбелязва АП.
Според Путин Москва може да работи по въпроса за Запорожката АЕЦ и с Украйна - "ако се появят благоприятни условия" за това.
Фицо на свой ред потвърди, че планира да се срещне в петък с украинския президент Володимир Зеленски.
635
6
02.09 2025 в 22:15
3060
5
02.09 2025 в 22:13
В Китай ''другаря'' е постил целите според пресата, една от които е: Путин приветства „безпрецедентно високи“ отношения с Китай, след като „Газпром“ заяви, че е подписал ново газово споразумение. Новият тръбопровод ще доставя 50 милиарда кубически метра газ годишно от Западна Русия до Северен Китай. Анализатори вече заявиха, че той може да компенсира близо половината от износа на газ за Европа.
Така че, сега ситуацията със "суровите санкции" на перчема се усложнява оше повече.. Ще чакаме да видим докъде ще я докара, за сега е зает да ''завладява хамерика'', ма и там съдия твърди че, използването на американски военни от администрацията на Тръмп в Лос Анджелис е нарушение на федералния закон, та да види, ние само може чакаме и да се надяваме, лудите да се вземат в ръце.. :(
2973
4
02.09 2025 в 21:42
17977
3
02.09 2025 в 21:42
3060
2
02.09 2025 в 21:31
Президентът Владимир Путин заяви, че Русия „никога не е имала, няма и няма да има желание да атакува никого“, според руски медии.
„Всеки здрав разум разбира отлично, че Русия няма да атакува никого“, подчерта руският президент.
Путин също така твърди, че причината за войната е, че „Москва е била принудена да защитава хората, които свързват съдбата си с Русия“.
„Русия никога не се е противопоставяла на членството на Украйна в ЕС, докато НАТО е друг въпрос“, добави руският президент. - RBC Ukraine
Мдаа преди три години и Маша Алкаша каза че, само луд би повярвал за нападение над Украйна, и вие нападнахте..
4246
1
02.09 2025 в 21:07
