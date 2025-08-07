Путин иска срещата му с Тръмп да е в ОАЕ

Руският диктатор Владимир Путин си хареса Обединените арабски емирства (ОАЕ) като едно от подходящите места за срещата си с американския президент Доналд Тръмп.
„Имаме много приятели, които са готови да ни помогнат да организираме събитие от този вид. Един от нашите приятели е президентът на ОАЕ. Мисля, че ще решим, но това би било едно от доста подходящите места“, каза Путин пред репортери след разговори в Кремъл с президента на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед Ал Нахаян.
Руският президент заяви още, че до създаването на условия за негова среща с украинския президент Володимир Зеленски е още много далече, съобщава Интерфакс.
По-рано помощникът на Владимир Путин Юрий Ушаков съобщи, че специалният пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф е предложил на руския президент да проведе среща не само с Тръмп, но и със Зеленски по време на разговорите в Кремъл.
„Що се отнася до варианта за тристранна среща, който по някаква причина беше обсъждан вчера във Вашингтон, този вариант просто беше споменат от американския представител по време на срещата в Кремъл. Но този вариант не беше конкретно обсъждан. Руската страна остави този вариант напълно, без коментар“, каза Ушаков.
Ушаков съобщи още, че мястото на срещата между Путин и Тръмп е договорено и ще бъде обявено малко по-късно. Датите все още не са определени: „Целта беше определена за следващата седмица, но страните започват директно да се подготвят за тази важна среща и е трудно да се каже колко дни ще отнеме подготовката.“
07.08 2025 в 21:14
Русия и ОАЕ удвояват търговските си усилия, тествайки границите на САЩ
Президентът на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед се срещна с руския лидер Владимир Путин в Москва в четвъртък, като обеща да удвои търговията между Русия и ОАЕ през следващите пет години.
Руският бизнес в ОАЕ се разрасна след нахлуването на Москва в Украйна през 2022 г., тъй като гражданите ѝ избягаха от санкции и задължителна военна служба.
Визитата идва преди планираната среща между Путин и президента Доналд Тръмп. ДУБАЙ, Обединени арабски емирства — Президентът на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед ал Нахаян пътува до Русия в четвъртък за второто си посещение в страната за по-малко от година, срещайки се с руския президент Владимир Путин в знак на все по-засилващите се връзки между двете държави. от CNBC
07.08 2025 в 20:54
07.08 2025 в 15:53
