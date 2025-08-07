Путин иска срещата му с Тръмп да е в ОАЕ

OFFNews 07 август 2025 в 15:33 4665 3
ОАЕ
Емирствата.

Руският диктатор Владимир Путин си хареса Обединените арабски емирства (ОАЕ) като едно от подходящите места за срещата си с американския президент Доналд Тръмп.

„Имаме много приятели, които са готови да ни помогнат да организираме събитие от този вид. Един от нашите приятели е президентът на ОАЕ. Мисля, че ще решим, но това би било едно от доста подходящите места“, каза Путин пред репортери след разговори в Кремъл с президента на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед Ал Нахаян.

Руският президент заяви още, че до създаването на условия за негова среща с украинския президент Володимир Зеленски е още много далече, съобщава Интерфакс.

По-рано помощникът на Владимир Путин Юрий Ушаков съобщи, че специалният пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф е предложил на руския президент да проведе среща не само с Тръмп, но и със Зеленски по време на разговорите в Кремъл.

„Що се отнася до варианта за тристранна среща, който по някаква причина беше обсъждан вчера във Вашингтон, този вариант просто беше споменат от американския представител по време на срещата в Кремъл. Но този вариант не беше конкретно обсъждан. Руската страна остави този вариант напълно, без коментар“, каза Ушаков.

Ушаков съобщи още, че мястото на срещата между Путин и Тръмп е договорено и ще бъде обявено малко по-късно. Датите все още не са определени: „Целта беше определена за следващата седмица, но страните започват директно да се подготвят за тази важна среща и е трудно да се каже колко дни ще отнеме подготовката.“

    3055

    3

    helper68

    07.08 2025 в 21:14

    -0
    +0
    А на перчема му запушиха устата със ''голям и красив'' самоелт.. :))

    3028

    2

    Valioka

    07.08 2025 в 20:54

    -0
    +3
    Музика за балъците...

    24568

    1

    dolivo

    07.08 2025 в 15:53

    -0
    +3
    Как ще прелети? Двойник ли ще ползва пак?
     