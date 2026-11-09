Откриха тялото на 24-годишна жена в куфар в Атина

Тялото на 24-годишна жена е било открито в куфар, изоставен до контейнер за отпадъци в централната част на Атина, съобщиха гръцки медии.

Куфарът е намерен в неделя вечерта от мъж, който живее в района. Той е усетил силна миризма и е забелязал човешки крайник, който се показвал от куфара. Мъжът е подал сигнал до полицията, която отцепила района и започнала разследване по случая.

Жената е била идентифицирана чрез пръстови отпечатъци, предаде телевизия Скай. Изчезването ѝ било съобщено на 29 октомври в полицейското управление на атинския квартал „Кипсели“.

Тялото на жената е било поставено в чувал за отпадъци, а краката ѝ били вързани. Не са установени видими следи от наранявания, съобщи телевизия ЕРТ. Според предварителната оценка на съдебния лекар смъртта е настъпила преди пет до седем дни.

Очакват се резултатите от аутопсията, която трябва да установи точната причина за смъртта. Разследващите не изключват жената да е станала жертва на убийство чрез задушаване. Проверява се и версията за смърт, свързана с употреба на наркотици, след която тялото е било преместено.

Според полицията куфарът е оставен на мястото през последното денонощие преди откриването му, тъй като сметосъбирането в района се извършва ежедневно. Разследващите събират записи от охранителни камери, предаде БТА.

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