Нови глоби за шофьорите в Гърция

OFFNews 08 ноември 2026 в 10:10 4046 2
шофьор

Снимка Pixabay
Шофьор

В Гърция вече има нови глоби за шофьорите, които не спазват правилата. 

Който говори по телефона, докато шофира в Гърция, вече ще получи глоба от 350 евро. Досега глобата беше 150 евро.

Свидетелството се отнема за един месец, а при повторно и трето провинение глобата стига до 2000 евро, а свидетелството се отнема за 1 година, съобщи bTV.

Ако заради нарушението се стигне до инцидент на пътя, глобата може да стигне до 4000 евро, а книжката да бъде отнета за осем години.

Друго важно за посетителите на южната ни съседка е, че вече е в сила ново ограничение за скорост в населените места, а то е 30 км/ч.

Ограничението от 50 км/ч се запазва на определени улици и е указано със знак. Това са обикновено еднопосочни улици с две ленти за движение и двупосочни улици с поне две ленти за движение за всяка посока.

В Гърция също репатрират автомобили, паркирали неправилно. Това се случва, ако бъде поставена глоба, а след няколко часа автомобилът не е отместен. Тогава се пристъпва към поставяне на скоба или преместване на автомобила.

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Коментари
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2961

1

1215

08.11 2026 в 10:56

-0
+0
Нема лабаво.Но в Гърция.Не и тук.
 
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