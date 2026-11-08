Нови глоби за шофьорите в Гърция

В Гърция вече има нови глоби за шофьорите, които не спазват правилата.
Който говори по телефона, докато шофира в Гърция, вече ще получи глоба от 350 евро. Досега глобата беше 150 евро.
Свидетелството се отнема за един месец, а при повторно и трето провинение глобата стига до 2000 евро, а свидетелството се отнема за 1 година, съобщи bTV.
Ако заради нарушението се стигне до инцидент на пътя, глобата може да стигне до 4000 евро, а книжката да бъде отнета за осем години.
Друго важно за посетителите на южната ни съседка е, че вече е в сила ново ограничение за скорост в населените места, а то е 30 км/ч.
Ограничението от 50 км/ч се запазва на определени улици и е указано със знак. Това са обикновено еднопосочни улици с две ленти за движение и двупосочни улици с поне две ленти за движение за всяка посока.
В Гърция също репатрират автомобили, паркирали неправилно. Това се случва, ако бъде поставена глоба, а след няколко часа автомобилът не е отместен. Тогава се пристъпва към поставяне на скоба или преместване на автомобила.Следете новините ни в :
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2
08.11 2026 в 22:49
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
2961
1
08.11 2026 в 10:56
КЗК глобява Кауфланд с над 75 млн. евро за нелоялни търговски практики
Извикаха Михаела Доцова във Военната прокуратура
Тръмп: Войната в Украйна ще приключи скоро и причината ще съм аз
Тръмп: Войната в Украйна ще приключи скоро и причината ще съм аз
КЗК глобява Кауфланд с над 75 млн. евро за нелоялни търговски практики
Извикаха Михаела Доцова във Военната прокуратура