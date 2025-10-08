Ниш изпрати специален поздрав на Путин с три билборда за рождения му ден

Руският президент Владимир Путин бе поздравен от сърбите за рождения си ден с три билборда, издигнати в центъра на Ниш – най-големия град в Южна и Източна Сърбия, предаде БТА.

Дигиталните екрани на площад „Крал Милан“, на улица „Вождова“ и в началото на улица „Обреновичева“ в Ниш показват снимката на Путин, както и посланието: „Честит рожден ден, г-н президент!“.

Поздравът е отправен от „Дружеството на сръбско-руското приятелство и братство“.

В Ниш живеят едва 121 руски граждани, но въпреки това през миналогодишните местни избори Руската партия, в която няма руски членове, успя да влезе в градския съвет и дори изигра ключова роля в предаването на властта на коалицията, водена от управляващата Сръбска прогресивна партия.

Появата на билбордовете съвпадна с напрегнат момент, когато сръбската петролна компания НИС е изправена пред американски санкции, които влизат в сила от днес (8 октомври).

НИС беше поставена в списъка със санкции заради връзката си с руската компания "Газпром нефт". Вчера, часове преди изтичането на поредното отлагане на санкциите, сръбският президент Александър Вучич заяви, че Белград ще продължи преговорите за решаване на пробема със санкциите само с Русия, която има мажоритарен дял в сръбската петролна компания.