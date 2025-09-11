Няма задържан за убийството на Чарли Кърк, знамената в САЩ спуснати наполовина

В САЩ още няма задържан за убийството на консервативния активист Чарли Кърк в университет в Юта, съобщи Ройтерс.
Чарли Кърк почина, след като бе прострелян по време на публична изява в университет в щата Юта около 12:20 ч. местно време вчера.
Мотивите за убийството остават неизвестни. Офисът на ФБР в Солт Лейк Сити е пуснал на страницата си в интернет формуляр за подаване на информация, свързана с убийството, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Американският президент Доналд Тръмп нарече убийството "мрачен момент за Америка". Във видеобръщение Тръмп заяви, че е "изпълнен с мъка и гняв".
Днес знамената в САЩ ще бъдат спуснати наполовина в памет на Чарли Кърк.
Кърк – влиятелен съюзник на президента Тръмп – е известен с организирането на дебати в университетски кампуси в цяла Америка. Той е основател на Turning Point USA, неправителствена организация, която разпространява консервативни идеи сред студентите в американските университети. Има 5,2 милиона последователи в X и 7,3 милиона последователи в TikTok.
11.09 2025 в 08:57
11.09 2025 в 08:28
11.09 2025 в 08:15
