Няма задържан за убийството на Чарли Кърк, знамената в САЩ спуснати наполовина

В САЩ още няма задържан за убийството на консервативния активист Чарли Кърк в университет в Юта, съобщи Ройтерс.

Чарли Кърк почина, след като бе прострелян по време на публична изява в университет в щата Юта около 12:20 ч. местно време вчера.

Мотивите за убийството остават неизвестни. Офисът на ФБР в Солт Лейк Сити е пуснал на страницата си в интернет формуляр за подаване на информация, свързана с убийството, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Американският президент Доналд Тръмп нарече убийството "мрачен момент за Америка". Във видеобръщение Тръмп заяви, че е "изпълнен с мъка и гняв".

Днес знамената в САЩ ще бъдат спуснати наполовина в памет на Чарли Кърк.

Кърк – влиятелен съюзник на президента Тръмп – е известен с организирането на дебати в университетски кампуси в цяла Америка. Той е основател на Turning Point USA, неправителствена организация, която разпространява консервативни идеи сред студентите в американските университети. Има 5,2 милиона последователи в X и 7,3 милиона последователи в TikTok.