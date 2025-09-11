Няма задържан за убийството на Чарли Кърк, знамената в САЩ спуснати наполовина

OFFNews 11 септември 2025 в 07:53 1720 3

Снимка БТА/АП

В САЩ още няма задържан за убийството на консервативния активист Чарли Кърк в университет в Юта, съобщи Ройтерс. 

Чарли Кърк почина, след като бе прострелян по време на публична изява в университет в щата Юта около 12:20 ч. местно време вчера. 

Мотивите за убийството остават неизвестни. Офисът на ФБР в Солт Лейк Сити е пуснал на страницата си в интернет формуляр за подаване на информация, свързана с убийството, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. 

Американският президент Доналд Тръмп нарече убийството "мрачен момент за Америка". Във видеобръщение Тръмп заяви, че е "изпълнен с мъка и гняв".

Днес знамената в САЩ ще бъдат спуснати наполовина в памет на Чарли Кърк. 

Кърк – влиятелен съюзник на президента Тръмп – е известен с организирането на дебати в университетски кампуси в цяла Америка. Той е основател на Turning Point USA, неправителствена организация, която разпространява консервативни идеи сред студентите в американските университети. Има 5,2 милиона последователи в X и 7,3 милиона последователи в TikTok.

    4000

    3

    кинджал

    11.09 2025 в 08:57

    -0
    +10
    Велико и легендарно било момченцето, казва великият и легендарен президент на велика и легендарна Америка.

    2945

    2

    foreigner66

    11.09 2025 в 08:28

    -0
    +17
    Има една стара българска поговорка" Каквото си посееш това жънеш!". То не бяха фашистки изцепки по време на дебатите му то чудо, никакъв консерватор жив неонацист с положителен поглед дори към робството заради което се е водила гржданската война.

    2970

    1

    Джендо Джедев

    11.09 2025 в 08:15

    -0
    +7
    Няма ли да онвини Байдън за убийството? :D
     
