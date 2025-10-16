Мнозинството от турците предпочитат западния начин на живот

Мнозинството от турските граждани искат страната им да прилича на западните държави по начина си на живот, докато едва малка част от тях смятат, че Турция трябва да следва примера на мюсюлманските страни. Това показва проучване на агенция „КОНДА Рисърч“, цитирано от „Тюркийе тудей“.

Според проучването 68% от анкетираните посочват, че Турция трябва да се доближи до западните общества, включително Европейския съюз и Съединените щати.

На въпроса „На коя страна бихте искали да прилича Турция по отношение на начина на живот?“, 54% от участниците отговарят - страните от ЕС, а 14% - САЩ.

Едва 6% смятат, че страната им трябва да прилича на мюсюлмански държави, докато 18% избират други държави по света. Осем процента казват, че Турция не бива да прилича на никоя друга.

Главният мениджър на КОНДА Айдън Ердем заяви пред опозиционната телевизия Халк ТВ, че подобни проучвания се правят редовно през последното десетилетие, а делът на хората, които се ориентират към мюсюлманския свят, остава стабилен – около 6%.

По думите му основната посока на турското общество е насочена към демократични и проспериращи западни модели.

„Турция има посока и цел. Тя е далеч от авторитаризма и по-близо до толерантността. Тя е там, където социалният капитал и образованието на по-високи. Нашата цел е Норвегия, не Южна Корея или Китай“, заяви Ердем.

Той припомни, че през 2016 г. всеки четвърти участник е смятал, че Турция не трябва да прилича на друга държава, но сега този дял е спаднал под 10%.