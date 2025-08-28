Масирана руска атака по Украйна, жертви и ранени в Киев

14-годишно момиче е убито, има още загинали деца

OFFNews 28 август 2025 в 07:47 2192 5

Снимка Укринформ

Поне 12 души, сред които три деца /на 2 г., 14 г. и 17 г./, са загинали, а над 45 са ранени в Киев след руски удар с дронове и ракети. Поне седем души се издирват. Стотици обекти в шест района на столицата са получили повреди, сред тях има и жилищни сгради, детска градина, паркинг, офис сгради. Напълно унищожен е пететажен жилищен блок.

Украинската столица е била атакувана с ударни дронове и ракети от различни видове, каза шефът на градската военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от Укринформ. 

Сред жертвите е и 14-годишно момиче.  

Най-малко пет деца са сред ранените, съобщи министърът на вътрешните работи Игор Клименко. По думите му има хора под развалините на пететажна сграда. 

Ударено е депо за високоскоростни влакове, един влак е сериозно повреден. Работниците са се укрили в убежища и са в безопасност“, се казва в публикацията в Telegram. 

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за попадение в търговски център в украинската столица. Горят сгради и коли.  

В Запорожие врагът е атакувал едно от предприятията на града, съобщава началникът на Запорожката ОВА Иван Федоров. Според него в резултат на удара е възникнал пожар. Информациято за жертвите се уточнява.

Крилати ракети се насочват от юг към Василков, съобщиха Въоръжените сили на Украйна.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    1165

    5

    ob1

    28.08 2025 в 11:15

    -0
    +0
    трица, зелка, горди ли сте с действията на матушката си?
    Терористи долни!

    4047

    4

    IvoIvo

    28.08 2025 в 11:00

    -0
    +0
    Не му се вижда края и това си е....

    3141

    3

    1215

    28.08 2025 в 10:09

    -0
    +0
    Къде си бе ,Краснов ?Оранжев дингил.24 те часа изтекоха преди повече от половин година.

    2970

    2

    Джендо Джедев

    28.08 2025 в 08:42

    -0
    +3
    Като не ти се получава на фронта - бомбиш цивилните.

    1900

    1

    drkalo

    28.08 2025 в 08:14

    -0
    +12
    Крайно време е да се започне обстрел и по МаЦква!
     
    X

    Ще пламне ли Сърбия? Подкаст с Димитър Бечев