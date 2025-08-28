Масирана руска атака по Украйна, жертви и ранени в Киев

Поне 12 души, сред които три деца /на 2 г., 14 г. и 17 г./, са загинали, а над 45 са ранени в Киев след руски удар с дронове и ракети. Поне седем души се издирват. Стотици обекти в шест района на столицата са получили повреди, сред тях има и жилищни сгради, детска градина, паркинг, офис сгради. Напълно унищожен е пететажен жилищен блок.
Украинската столица е била атакувана с ударни дронове и ракети от различни видове, каза шефът на градската военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от Укринформ.
Сред жертвите е и 14-годишно момиче.
Най-малко пет деца са сред ранените, съобщи министърът на вътрешните работи Игор Клименко. По думите му има хора под развалините на пететажна сграда.
Ударено е депо за високоскоростни влакове, един влак е сериозно повреден. Работниците са се укрили в убежища и са в безопасност“, се казва в публикацията в Telegram.
Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за попадение в търговски център в украинската столица. Горят сгради и коли.
В Запорожие врагът е атакувал едно от предприятията на града, съобщава началникът на Запорожката ОВА Иван Федоров. Според него в резултат на удара е възникнал пожар. Информациято за жертвите се уточнява.
Крилати ракети се насочват от юг към Василков, съобщиха Въоръжените сили на Украйна.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
1165
5
28.08 2025 в 11:15
Терористи долни!
4047
4
28.08 2025 в 11:00
3141
3
28.08 2025 в 10:09
2970
2
28.08 2025 в 08:42
1900
1
28.08 2025 в 08:14
Бизнес план на 10-годишно рускинче: Трябва ми момче, на войната да умре
Радев в ''Райнметал'': Ставаме част от европейската отбранителна екосистема (снимки)
Бизнес план на 10-годишно рускинче: Трябва ми момче, на войната да умре
Яна от Словакия: Никъде няма такава свобода като в България
Радев в ''Райнметал'': Ставаме част от европейската отбранителна екосистема (снимки)