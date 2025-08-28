Масирана руска атака по Украйна, жертви и ранени в Киев

Поне 12 души, сред които три деца /на 2 г., 14 г. и 17 г./, са загинали, а над 45 са ранени в Киев след руски удар с дронове и ракети. Поне седем души се издирват. Стотици обекти в шест района на столицата са получили повреди, сред тях има и жилищни сгради, детска градина, паркинг, офис сгради. Напълно унищожен е пететажен жилищен блок.

Украинската столица е била атакувана с ударни дронове и ракети от различни видове, каза шефът на градската военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от Укринформ.

Сред жертвите е и 14-годишно момиче.

Най-малко пет деца са сред ранените, съобщи министърът на вътрешните работи Игор Клименко. По думите му има хора под развалините на пететажна сграда.

Ударено е депо за високоскоростни влакове, един влак е сериозно повреден. Работниците са се укрили в убежища и са в безопасност“, се казва в публикацията в Telegram.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за попадение в търговски център в украинската столица. Горят сгради и коли.

В Запорожие врагът е атакувал едно от предприятията на града, съобщава началникът на Запорожката ОВА Иван Федоров. Според него в резултат на удара е възникнал пожар. Информациято за жертвите се уточнява.

Крилати ракети се насочват от юг към Василков, съобщиха Въоръжените сили на Украйна.