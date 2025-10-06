Крайнодясна партия в Чехия иска министерски постове

Чешката крайнодясна партия "Свобода и пряка демокрация" (СПД) поиска министерски постове в новото чешко правителство след произведените миналата седмица парламентарни избори в страната, предаде ДПА.

Партията се сдоби с 15 депутатски мандата в 200-местния парламент на Чехия, отбелязва агенцията, цитирана от БТА.

"Бихме желали да получим поне едно министерско кресло, по-скоро - две", каза лидерът на СПД Томио Окамура след разговор с чешкия президент Петър Павел.

Все още се обсъждат конкретните министерски постове, уточни той.

"Свобода и пряка демокрация" призова в предизборната си кампания за провеждане на референдуми, включително и по въпроса дали Чехия да продължи да членува в НАТО и в Европейския съюз.

Дясното популистко движение "Действие на недоволните граждани" (известно с абревиатурата си на чешки език АНО), оглавявано от бившия премиер Андрей Бабиш, спечели най-много депутатски места - 80.

Милиардерът Бабиш, който има големи интереси в медиите, заяви, че се стреми към сформиране на правителство на малцинството на основата на коалиция с партията "Свобода и пряка демокрация" и сформираното наскоро дясно движение "Автомобилисти за себе си" (обявяващо се против политиката на зелените и прогресивните сили), което ще разполага с 13 мандата в новия парламент.

Общият брой на депутатите от трите партии им осигурява мнозинство със 108 места.

Президентът Петър Павел, който служеше като генерал в чешката армия и оглавяваше военния комитет на НАТО, сега има консултации с всички партийни лидери. Той каза, че ще свика парламента в началото на следващия месец.

Според конституцията на Чехия президентът е длъжен да посочи новия премиер, който следва да бъде утвърден от парламента в срок от 30 дни.

Чехия се присъедини към НАТО през 1999 г., а към ЕС - през 2004 г.