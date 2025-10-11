Израелски удари в Ливан взеха най-малко една жертва

Израел нанесе интензивни въздушни удари в Южен Ливан в първите часове на днешния ден, взимайки най-малко една жертва, ранявайки седем души и блокирайки път от столицата Бейрут към южната част на съседната страна, предадоха Асошиейтед прес и БТА, позовавайки се на ливанското здравно министерство.
Ударите са били нанесени преди зазоряване в село Мсайлех. Ударен е склад за продажба на тежки машини, като са унищожени редица превозни средства.
Поразен е камион със зеленчуци, който се е движил на мястото на удар. Убит е един от хората в камиона, а друг е ранен, информира телевизията на ливанското шиитско движение "Хизбула" - "Ал Манар", цитирана от АП.
Здравното министерство обяви, че загиналият е сирийски гражданин, а ранени са 6 ливанци и един сириец.
Израелската армия обяви, че е поразила целта, защото машините са използвани за ремонт на инфраструктура на въоръжената групировка "Хизбула".
След края на 14-месечния конфликт между Израел и "Хизбула", договорен с посредничеството на САЩ, Израел нанася почти всекидневно удари в Ливан, обвинявайки шиитското движение, че се опитва да възстанови мрежата си след понесените значителни загуби, посочва АП.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Гръмна завод с военни боеприпаси в Тенеси, има загинали
Стартират обученията на учители, които ще подготвят бъдещите олимпийци
Новият стар премиер: Макрон назначи отново Себастиан Льокорню
Белият дом се разсърди на Нобеловия комитет, че не награди Тръмп