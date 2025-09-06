Израел призова палестниците в град Газа да се изтеглят на юг

Израелската армия призова палестинците в град Газа да се изтеглят на юг докато силите ѝ навлизат все по-навътре в града, предаде Ройтерс.

Израелските сили за отбрана водят офанзива в покрайнините на северния град от седмици, след като премиерът Бенямин Нетаняху нареди армията да го превземе. Нетаняху твърди, че град Газа е крепост на "Хамас" и овладяването му е необходимо за победа над бойците на палестинското ислямистко движение, които през 2023 г. нападнаха Израел.

Офанзивата застрашава да разсели стотици хиляди палестинци, които са намерили там подслон заради продължаващите близо две години сражения, съобщи БТА. Преди началото на конфликта в града живееха около един милион души, което е почти половината от населението на ивицата Газа.

Говорителят на израелските сили полковник Авихай Адраи написа в "Екс", че палестинците трябва да се изтеглят от град Газа към определена крайбрежна зона край град Хан Юнис в южната част на крайбрежния анклав, като ги увери, че там ще получат храна, медицинска помощ и подслон. Определената зона е хуманитарна, уточни Адраи.