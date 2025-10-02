Израел прихвана лодки на флотилията Глоубъл Сумуд, сред задържаните е и Грета Тунберг

Израелски военни се качиха на борда на плавателни съдове от международната флотилия "Глоубъл Сумуд", превозваща хуманитарна помощ за ивицата Газа, предаде Ройтерс, като цитира публикации на флотилията в приложението "Телеграм".

На борда на лодките и корабите имаше парламентаристи и екоактивисти, сред които шведската активистка Грета Тунберг.

Според Ройтерс участниците във флотилията са били "отвлечени" от израелските сили, съобщи БТА. От "Глоубъл Сумуд" заявиха, че остава неясно какво е положението на екипажа и хората на борда на плавателния съд "Алма". От флотилията посочиха, че израелските военнослужещи са проявили "активна агресия", като са атакували с водни оръдия в Средиземно море. Израелският флот бе обвинен и в опит да потопи лодката "Мария Кристина".

Израелското външно министерство обяви на свой ред, че флотилията е спряна, като хората от екипажите и пътуващите са били откарани "невредими и в добро здраве" на израелско пристанище.

Сред превозените пътници е била и Тунберг, уточни Ройтерс, като се позова на информация на Министерството на външните работи на Израел.

"Няколко плавателни съда от флотилията "Хамас-Сумуд", както Израел нарича "Глоубъл Сумуд", бяха спрени, като им бе гарантирана безопасност, а пътниците им бяха прехвърлени в израелско пристанище“, съобщи израелското външно министерство в социалната мрежа "Екс".

Пътят на флотилията се превърна в символ на протеста на международната общност срещу блокадата от страна на Израел на ивицата Газа.

Флотилията се състои от над 40 плавателни съда, на борда на които към Газа поеха около 500 парламентаристи, юристи и активисти. Ходът ѝ през Средиземно море привлече съществено международно внимание, като държави като Турция, Испания и Италия изпратиха лодки или дронове, в случай че техните граждани на борда се нуждаят от помощ. Това доведе до многократни предупреждения от страна на Израел плавателните съдове да се върнат.

По пътя към палестинската крайбрежна територия фрегата от италианските военноморски сили обяви, че ще преустанови ескорта на флотилията поради опасността от израелски нападения.

Флотилията се надяваше да пристигне в Газа днес сутринта. Миналата седмица плавателните съдове на "Глоубъл Сумуд" бяха атакувани със сигнални ракети и дронове, които пуснаха зашеметяващи гранати, припомня Ройтерс, допълвайки, че тогава нямаше пострадали хора. Израел обяви, ще използва всички средства, за да попречи на корабите и лодките с хуманитарна помощ да достигнат Газа.