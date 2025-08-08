Израел одобри план за превземането на град Газа

Израелският кабинет по сигурността одобри план за превземане на град Газа, съобщиха от канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху.

Решението, взето рано тази сутрин, бележи нова ескалация на 22-месечната офанзива на Израел, започнала в отговор на нападението на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., припомня БТА.

Войната вече отне живота на десетки хиляди палестинци, унищожи голяма част от ивицата Газа и доведе до масов глад на територията, населена от около 2 милиона души, припомня Асошиейтед прес.

Преди заседанието на израелския кабинет по сигурността, което започна снощи и продължи през нощта, Нетаняху каза, че Израел планира да поеме контрола над цялата ивица Газа и евентуално да прехвърли администрацията на палестинския анклав на приятелски арабски сили, които се противопоставят на "Хамас".

Обявените планове обаче не стигат дотам, което изглежда отразява резервите на началника на генералния щаб на израелската армия, според когото това ще застраши живота на останалите около 20 живи заложници, държани от "Хамас", и ще натовари още повече израелската армия след почти две години регионални войни.

Много от семействата на заложниците също се противопоставят, като се опасяват, че по-нататъшната ескалация ще доведе до гибелта на техните близки.