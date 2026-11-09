Франция обвини Иран за хакерската атака в супермаркетите си

Зад кибератаките през октомври срещу хладилници и фризери във френските супермаркети стои иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция, обяви министърът на външните работи Жан-Ноел Баро.

„Това беше първата такава мащабна кибератака с цел диверсия на нашата територия и представлява сериозно посегателство срещу националните ни интереси и сигурността на френския народ“, посочи Баро, цитиран от Би Би Си.

Той добави, че срещу всички виновни за кибератаката ще бъдат въведени общеевропейски санкции.

Според френския министър е бил извикан и посланикът на Иран в Париж, за да „изрази решителен протест във връзка с това крайно тежко деяние“.

Баро изтъкна, че Франция ще предприеме „всички други необходими и съразмерни мерки“ в отговор на случилото се, за да „предпази онези, които биха могли да се опитат да повторят подобно нещо“.

Иран все още не е коментирал заявлението на Баро.

По време на кибератаката на 11–12 октомври, засегнала стотици супермаркети в цяла Франция, хакерите получиха контрол върху софтуера, регулиращ температурата на хладилното оборудване, и повишиха температурата в него — според една от засегнатите вериги, до 50 градуса по Целзий, поради което продуктите се развалиха. Щетите възлизат на милиони евро.

Атаката засегна над 100 супермаркета от веригата Coopérative U, както и 180 магазина от веригата Intermarché и нейната марка Netto. Засегнати бяха и други големи търговски вериги, включително Carrefour, Monoprix и E.Leclerc; целта на хакерите беше софтуер, разработен от датската компания Danfoss. Той позволява на търговските вериги да управляват дистанционно хладилното оборудване.

На 2 ноември подобни кибератаки имаше в още девет европейски държави: Финландия, Естония, Швеция, Белгия, Нидерландия, Люксембург, Ирландия, Италия и Португалия. Пострадаха над 100 магазина.

Прокурорът на Париж Лор Беко заяви, че по случая с кибератаката срещу супермаркетите прокуратурата е започнала разследване срещу хакерската група „Шахид Кавех“, свързана с киберцентъра на КСИР, и двама от ръководителите ѝ.

Френските власти не обясниха как са стигнали до извода за отговорността на Иран.

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