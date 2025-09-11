ФБР пусна снимки на заподозрян за убийството на тръмписта Кърк

„Търсим съдействието на обществеността за идентифициране на това лице във връзка със смъртоносната стрелба срещу Чарли Кърк в Университета Юта Вали,“ гласи публикацията.

Карта показва мястото, където Чарли Кърк е бил прострелян – в централния вътрешен двор на Университета Юта Вали, който е заобиколен от университетски сгради.

Говорителка на университета заяви в сряда, че смятат, че изстрелът е бил произведен от сградата Losee Center. Видео, проверено от CBS News, показва човек, който бяга по покрива на сградата в моментите след стрелбата – на около 120 метра от мястото, където Кърк е говорил.

Властите не са потвърдили дали този човек е свързан с нападението. Видео, заснето с дрон след това, показва полицейска лента на покрива, където е бил видян човекът.

Аудиозапис от диспечерския център, прегледан от CBS News, описва фигура на покрива на близка сграда, облечена в черен тактически шлем, черна маска и носеща дълго оръжие.

Боу Мейсън от Департамента за обществена безопасност на Юта заяви в четвъртък, че разследващите смятат, че заподозреният е стрелял от покрива, след което е скочил от сградата и е избягал в близкия квартал.

Пo-рано представители на правоприлагащите органи съобщиха, че оръжието, използвано при стрелбата, е било открито и го описаха като „мощна, болтово-зареждаща се пушка“.