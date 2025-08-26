Джей Ди Ванс е твърдо убеден, че Втората световна война е завършила с преговори, не с капитулация

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс бе залят от залпове присмех заради думите му, че Втората световна война е приключила с преговори, пишат световните медии, цитирани от бТВ. Той гостува в предаването Meet the Press по MSNBC с водещата Кристен Уелкър, където бе запитан за стратегията на президента Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна.

Ванс обясни, че Тръмп просто се опитва да посредничи за преговори между руския президент Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски.

„Ако се върнете към Втората световна война, към Първата световна война, към всеки голям конфликт в човешката история – всички те приключват с някакви преговори“, обяви на всеослушание липсата си на знания по история вицето.

В интернет веднага се появиха присмехулни коментари и напомняне, че Втората световна война не е завършила с преговори между Съюзниците и Оста, а с безусловната капитулация на Германия и Япония.

„Притеснява ме, че вицепрезидентът и бъдещият кандидат за държавен глава на републиканците за 2028 г. е човек, който не знае, че войната приключи на бойното поле и че съюзниците искат безусловна капитулация“, написа потребител в X.

Друг коментира: „Идиотът Джей Ди Ванс твърди, че САЩ не са победили във Втората световна война, а сме преговаряли с Германия или Япония. Сигурно смята и че Картаген не е бил победен от Рим.“

Критиците твърдят още, че думите на Ванс омаловажават жертвите в най-смъртоносния конфликт в човешката история.

Извън грешката, която допусна, Ванс заяви още, че Тръмп иска само да накара Путин и Зеленски „да постигнат някакво споразумение“.

„Ако украинците са готови да направят отстъпка за територии, за да се сложи край на конфликта, ние няма да им пречим, но и няма да ги принуждаваме – това не е нашата страна“, обясни той.

По думите му ролята на президента е просто „да отвори вратата и да поиска от тях да преговарят добросъвестно“.

Изказването дойде само дни след като Тръмп обяви пред репортери, че се надява скоро да организира среща между двамата лидери. Той уточни, че в рамките на „две седмици“ ще стане ясно дали срещата ще се състои.