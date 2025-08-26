Джей Ди Ванс е твърдо убеден, че Втората световна война е завършила с преговори, не с капитулация

OFFNews 26 август 2025 в 18:42 4210 11
Джей Ди Ванс

Снимка Getty images
Джей Ди Ванс

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс бе залят от залпове присмех заради думите му, че Втората световна война е приключила с преговори, пишат световните медии, цитирани от бТВ. Той гостува в предаването Meet the Press по MSNBC с водещата Кристен Уелкър, където бе запитан за стратегията на президента Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна.

Ванс обясни, че Тръмп просто се опитва да посредничи за преговори между руския президент Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски.

„Ако се върнете към Втората световна война, към Първата световна война, към всеки голям конфликт в човешката история – всички те приключват с някакви преговори“, обяви на всеослушание липсата си на знания по история вицето.

В интернет веднага се появиха присмехулни коментари и напомняне, че Втората световна война не е завършила с преговори между Съюзниците и Оста, а с безусловната капитулация на Германия и Япония.

„Притеснява ме, че вицепрезидентът и бъдещият кандидат за държавен глава на републиканците за 2028 г. е човек, който не знае, че войната приключи на бойното поле и че съюзниците искат безусловна капитулация“, написа потребител в X.

Друг коментира: „Идиотът Джей Ди Ванс твърди, че САЩ не са победили във Втората световна война, а сме преговаряли с Германия или Япония. Сигурно смята и че Картаген не е бил победен от Рим.“

Критиците твърдят още, че думите на Ванс омаловажават жертвите в най-смъртоносния конфликт в човешката история.

Извън грешката, която допусна, Ванс заяви още, че Тръмп иска само да накара Путин и Зеленски „да постигнат някакво споразумение“.

„Ако украинците са готови да направят отстъпка за територии, за да се сложи край на конфликта, ние няма да им пречим, но и няма да ги принуждаваме – това не е нашата страна“, обясни той.

По думите му ролята на президента е просто „да отвори вратата и да поиска от тях да преговарят добросъвестно“.

Изказването дойде само дни след като Тръмп обяви пред репортери, че се надява скоро да организира среща между двамата лидери. Той уточни, че в рамките на „две седмици“ ще стане ясно дали срещата ще се състои.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    12377

    11

    Анализи

    26.08 2025 в 21:23

    -0
    +6
    Какъвто началникът такъв и екипът му. Смешници.

    24568

    10

    dolivo

    26.08 2025 в 20:40

    -3
    +0
    С Русия са преговорите втората световна, след като Германия капитулира.

    Въпроса беше къде щеше да спре Сталин.

    Спряха го с втората бомба в Нагасаки.

    3055

    9

    helper68

    26.08 2025 в 20:06

    -0
    +3
    Може би е добър избор за президент на САЩ, хамериканчетата би трябвало да се замислят за следващият си избор!.
    Пратеникът на Тръмп Келог е получил допълнителна охрана по време на последното си посещение в Киев заради „тълпи от фенове“ – The New York Post
    Кийт Келог, специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна, е толкова обичан на местно ниво, че посолството на САЩ в Украйна трябваше да му осигури допълнителна охрана по време на последното му посещение в Киев.
    Източник: The New York Post , както съобщава European Pravda
    Подробности: Американски служител, който придружавал Келог при последното му пътуване до Киев, заяви, че пратеникът е бил „абсолютно обсаден навсякъде от обикновени украински граждани и войници“, които подкрепяли усилията му да помогне на Тръмп да намери начин да сложи край на руската агресия срещу страната.
    Посолството на САЩ е трябвало да осигури допълнителна охрана, за да предпази Келлог от „тълпи от фенове“ по време на пътуването.

    500

    8

    Незначителен червей

    26.08 2025 в 19:46

    -3
    +3
    Трупаш знания ,трупаш тъга. Оставете го гнусния невежа ,да бъде щастлив. Но от тях зависи всичко!!! Факт !

    4246

    7

    БотоксПутю

    26.08 2025 в 19:23

    -0
    +9
    Тъб, арогантен, напорист.

    4246

    6

    БотоксПутю

    26.08 2025 в 19:18

    -0
    +12
    Както вече писах, Ди Джеят е американския аналог на българския Шишо.

    4246

    5

    БотоксПутю

    26.08 2025 в 19:15

    -0
    +12
    Какъвто им президента, такъв е и Ди Джея му. Наглост, неграмотност и бабаитщина.

    3055

    4

    helper68

    26.08 2025 в 19:04

    -0
    +6
    Ами хората вдигат ръце от перчема и обкръжението му.. :)
    Американците бягат към Канада, търсейки бежански статут, тъй като броят им драстично нараства
    Докато американският елит все повече търси „златни“ визи по целия свят , други търсят „статут на бежанец“ по-близо до дома.
    Канадският съвет по имиграция и бежанци публикува данни, показващи скок в броя на американците, които се местят в Страната на кленовия лист.
    Данните, споделени в четвъртък, показват, че повече американци са кандидатствали за статут на бежанец в Канада през първата половина на 2025 г., отколкото през цялата 2024 г., съобщи Ройтерс.
    Досега тази година са подадени 245 молби за убежище, като миналата година са подадени 204 молби.
    Въпреки че данните не уточняват причините, поради които американците търсят статут на бежанец, много доклади сочат политически разногласия с администрацията на Тръмп . FOX News

    3055

    3

    helper68

    26.08 2025 в 18:54

    -0
    +9
    иска да кажа вторият ''остър ум'' след перчема.. :))

    3055

    2

    helper68

    26.08 2025 в 18:53

    -0
    +9
    Вансито е ''остър ум'' след перчема.. :))
     
    X

    Ще пламне ли Сърбия? Подкаст с Димитър Бечев