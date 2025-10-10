Близо 200 000 души са се завърнали в северната част на Газа

Близо 200 000 души са се завърнали в северната част на палестинската територия, заяви Службата за гражданска защита в ивицата Газа.

Това стана, след като на 10 октомври влезе в сила примирието между Израел и терористичната групировка Хамас, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

На 9 октомври след две години на ожесточени военни действия между Израел и палестинската терористична групировка "Хамас", държавите посредници обявиха, че е постигнато споразумение за първата фаза на примирието в Газа.

Споразумението предвижда край на военните действия, размяна на заложници и палестински затворници, както и достъп на хуманитарна помощ до населението на територията.