Ексклузивно Главният архитект на София: На малкото места за детски градини МРРБ разреши да се строят нови блокове

Близо 200 000 души са се завърнали в северната част на Газа

OFFNews 10 октомври 2025 в 23:02 130 0
Разселени палестинци, носещи вещите си, се разхождат по крайбрежния път близо до Уади Газа в централната ивица Газа по залез слънце, петък, 10 октомври 2025 г.

Снимка БТА/АП
Разселени палестинци, носещи вещите си, се разхождат по крайбрежния път близо до Уади Газа в централната ивица Газа по залез слънце, петък, 10 октомври 2025 г.

Близо 200 000 души са се завърнали в северната част на палестинската територия, заяви Службата за гражданска защита в ивицата Газа.

Това стана, след като на 10 октомври влезе в сила примирието между Израел и терористичната групировка Хамас, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

На 9 октомври след две години на ожесточени военни действия между Израел и палестинската терористична групировка "Хамас", държавите посредници обявиха, че е постигнато споразумение за първата фаза на примирието в Газа.

Споразумението предвижда край на военните действия, размяна на заложници и палестински затворници, както и достъп на хуманитарна помощ до населението на територията.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Цар Борис III: герой или страхливец. Спор между Камен Невенкин и Манол Глишев