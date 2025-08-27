Бизнес план на 10-годишно рускинче: Трябва ми момче, на войната да умре

OFFNews 27 август 2025 в 19:57 1522 2
момиче

Снимка Pixabay
Момиче.

„Той ще умре, а аз ще си имам парички“. Това казва 10-годишно руско момиченце във видео, заради което полицията в Новосибирск е започнала разследване.

Малкото дете е дъщеря на стриймърка от северния град и в по време на излъчване на живо на майка си казва, че би искала да намери момче, което да умре на т. нар. „СВО“, за да получи неговите „парички“.

„По време на наблюдение на медиите, служители на реда откриха публикация, съдържаща изявление на неидентифицирано лице, въз основа на което Главно управление на Министерството на вътрешните работи на Русия за Новосибирска област е организирало процесуално разследване“, съобщиха от ведомството, цитирано от Новая газета-Европа.

Стриймът, по време на който е станал инцидентът, е стартиран от жена на име Дария. Става дума за многодетна майка, която води блог, наречен „Мамусик“ в социалните мрежи.

По-късно майката и детето записаха видео с извинения, в което момиченцето каза, че вече са я наказали вкъщи.

    24568

    2

    dolivo

    27.08 2025 в 21:20

    -0
    +0
    Корви

    4246

    1

    БотоксПутю

    27.08 2025 в 20:15

    -0
    +6
    Парички + бяла Лада.
    Детето не го е измислило само, а го е чуло от възрастни лелки и пълнолетни какички.
     
