Бизнес план на 10-годишно рускинче: Трябва ми момче, на войната да умре

„Той ще умре, а аз ще си имам парички“. Това казва 10-годишно руско момиченце във видео, заради което полицията в Новосибирск е започнала разследване.

Малкото дете е дъщеря на стриймърка от северния град и в по време на излъчване на живо на майка си казва, че би искала да намери момче, което да умре на т. нар. „СВО“, за да получи неговите „парички“.

„По време на наблюдение на медиите, служители на реда откриха публикация, съдържаща изявление на неидентифицирано лице, въз основа на което Главно управление на Министерството на вътрешните работи на Русия за Новосибирска област е организирало процесуално разследване“, съобщиха от ведомството, цитирано от Новая газета-Европа.

Стриймът, по време на който е станал инцидентът, е стартиран от жена на име Дария. Става дума за многодетна майка, която води блог, наречен „Мамусик“ в социалните мрежи.

По-късно майката и детето записаха видео с извинения, в което момиченцето каза, че вече са я наказали вкъщи.