Александър Стуб: Гаранции за сигурност за Украйна изискват готовност за битка с Русия

Гаранциите за сигурност на Украйна, които се обсъждат от т. нар. Коалиция на желаещите, биха принудили европейските страни, които ги подпишат, да се бият с Русия, ако Москва отново започне военни действия срещу Украйна в бъдеще.

Това обяви финландският президент Александър Стуб в интервю за в. "Гардиън".

"Гаранциите за сигурност по същество са възпиращ фактор. Този възпиращ фактор трябва да е правдоподобен и за да бъде правдоподобен, трябва да е силен", каза Стуб от Хелзинки, преди да пътува за Ню Йорк за Общото събрание на ООН.

Той допълни, че гаранциите ще влязат в сила едва след бъдещо споразумение между Украйна и Русия, но настоя, че Русия няма да има право на вето върху техния формат.

"Русия няма абсолютно никаква дума по отношение на суверенните решения на независима национална държава. Така че за мен не е въпрос дали Русия ще се съгласи или не", посочи още Стуб.

Той отбеляза, че всякакви гаранции биха били безсмислени, ако не са подкрепени с реална сила. Стуб се очерта като ключов играч в мирните преговори през последните месеци, изграждайки близки отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп, включително чрез игри на голф. Личната връзка означава, че Финландия, с население от едва 5,6 милиона души, успя да играе изключително важна роля в комуникацията между Тръмп и европейските лидери, коментира "Гардиън", цитиран от БНР.