Александър Стуб: Гаранции за сигурност за Украйна изискват готовност за битка с Русия

Всякакви мерки са безсмислени, ако не са подкрепени с реална сила, смята финландският президент

OFFNews 21 септември 2025 в 08:30 301 1
Александър Стуб

Снимка Getty images
Александър Стуб

Гаранциите за сигурност на Украйна, които се обсъждат от т. нар. Коалиция на желаещите, биха принудили европейските страни, които ги подпишат, да се бият с Русия, ако Москва отново започне военни действия срещу Украйна в бъдеще.

Това обяви финландският президент Александър Стуб в интервю за в. "Гардиън".

"Гаранциите за сигурност по същество са възпиращ фактор. Този възпиращ фактор трябва да е правдоподобен и за да бъде правдоподобен, трябва да е силен", каза Стуб от Хелзинки, преди да пътува за Ню Йорк за Общото събрание на ООН.

Той допълни, че гаранциите ще влязат в сила едва след бъдещо споразумение между Украйна и Русия, но настоя, че Русия няма да има право на вето върху техния формат.

"Русия няма абсолютно никаква дума по отношение на суверенните решения на независима национална държава. Така че за мен не е въпрос дали Русия ще се съгласи или не", посочи още Стуб.

Той отбеляза, че всякакви гаранции биха били безсмислени, ако не са подкрепени с реална сила. Стуб се очерта като ключов играч в мирните преговори през последните месеци, изграждайки близки отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп, включително чрез игри на голф. Личната връзка означава, че Финландия, с население от едва 5,6 милиона души, успя да играе изключително важна роля в комуникацията между Тръмп и европейските лидери, коментира "Гардиън", цитиран от БНР.

    бай Падежко

    21.09 2025 в 08:51

    Де да имахме и ние такъв президент, а не руска подлога!
     
