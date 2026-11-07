18 арестувани в Гърция заради мегаизмама с кухи фирми за 203 млн. евро

Най-малко 18 души бяха задържани при мащабна операция в Гърция срещу предполагаема мрежа за укриване на данъци, която е ощетила държавата с над 203 милиона евро, съобщи днес гръцкият Независим орган за публични приходи, цитиран от в-к "Катимерини".

Разследването разкрива мрежа, която през последните три години е използвала 4200 данъчни номера и стотици кухи фирми за натрупване на неплатени данъци и осигуровки. Задълженията включват 68 млн. евро неплатен ДДС и данък върху доходите към приходната агенция, както и 135 млн. евро неплатени вноски към гръцкия държавен осигурителен фонд, предава още "Катимерини".

Проверките са обхванали над 700 търговски обекта в Солун, Халкидики и други части на Гърция и са засегнали повече от 2000 фирми в сферата на ресторантьорството и нощните заведения. Гръцките власти са разкрили 1300 номинални собственици (подставени лица) и 700 души, които реално са контролирали бизнеса в сянка.

Мрежата е вербувала хора с тежки здравословни проблеми. Заподозрените са им плащали, за да се водят по документи управители и еднолични собственици на дружествата. Впоследствие тези компании са били използвани за трупане на огромни дългове, които никога не е имало намерение да бъдат погасени, допълва гръцкото издание.

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