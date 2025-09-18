Шепа хора веят знамена на протеста на ''Възраждане'' пред НС, сред тях има руски (снимки)

OFFNews 18 септември 2025 в 14:58 2069 4
Мъж с руско знаме на фонтана пред президентството

Снимка OFFNews
Мъж с руско знаме на фонтана пред президентството
Рехав протест на "Възраждане" пред сградата на Народното събрание, бившия Партиен дом. 

Демонстрацията започна в 10 часа, но към този час са се събрали малко под стотина души, няколко десетки. 

Много от тях веят знамена на "Възраждане", български флагове, но тук-там се забелязва и руско знаме. 

Протестът на "Продължаваме промяната" (ПП) е предвиден чак за 18:30, не се очаква сливане на двете събития.

Задният вход откъм бул. "Дондуков" е все така блокиран от униформени служители на МВР, а в района полицейското присъствие е все така засилено - както сутринта. 

Точно в 16:39 часа ще се гласува петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков", внесен от ПП-ДБ с довод провал във вътрешната политика и правосъдието.

След 15 ч. се събраха малко повече хора и протестиращите блокираха движението край пл. „Княз Александър" откъм паркинга на депутатите.

В 16:30 организаторите на протеста заявиха пред събралите се, че ще направят опит да спрат депутатите да напуснат сградата след края на вота на недоверие.

    3646

    4

    Putyo

    18.09 2025 в 16:49

    -0
    +0
    Полезни идиоти

    2005

    3

    prikobzon

    18.09 2025 в 16:28

    -0
    +2
    Смешници!

    -7000

    2

    Gunteer

    18.09 2025 в 16:13

    -0
    +5
    Баси сбърканата територия. Ходете в Русия, кретени, и ги вейте там!

    3248

    1

    user4eto

    18.09 2025 в 15:26

    -0
    +2
    Шопара днес повече не разрешава протести, че личния му кордон платен с наши пари е вече в почивка, пие бири и играе карти.

     
