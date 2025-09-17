Знак за 30 км/ч, розови хапчета и тепегьози в 7-часовия дебат за вота на недоверие на ПП-ДБ (обновена)

Народното събрание дебатира над седем часа по вота на недоверие към правителството на "Продължаваме промяната - Демократична България", подписан от парламентарните групи на "Алианс за права и свободи" и МЕЧ.

Това е петият вот на недоверие към кабинет на Росен Желязков, подкрепян от ГЕРБ, "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ" и "ДПС-Ново начало". По правилник - гласуването по дебатите ще бъде утре, точно 24 часа след приключване на дебатите.

Малко преди 14 часа депутатите удължиха работното време до приключване на дебатите. Дискусията по вота на недоверие приключи точно в 16:39.

Според 59-те вносители от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ провал на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие е довел до задълбочаване на "проблема със завладяната държава, до липса на справедливост и до обедняване на българските граждани".

При проверката на кворума в началото на пленарното заседание се регистрираха 180 народни представители. От "Възраждане" не се регистрираха, но участваха в дебата и гласуваха срещу правителството. Това е първият вот на недоверие, който от формацията на Костадин Костадинов не подписват - причината е нежелание да работят с ПП-ДБ.

По представянето на вота на недоверие съпредседателят на "Да, България" и депутат от групата на ПП-ДБ Божидар Божанов заяви, че темата за завладяната държава не е въпрос на спор за кресла между елита, а за това, че България е последна в почти всички класации.

"Безспорно, на върха на пирамидата на завладяването на държавата е Делян Пеевски чрез системно овладяване на съдебната власт и МВР въпреки нищожната си политическа легитимност. (...) Но не Пеевски е първопричината за завладяната държава. Той е един карикатурен олигарх, който си играе с държавата като дете с чуплива играчка. Той превзема институциите по махленски начин - с компроматчета и заплахи, които не би трябвало да плашат никого. Нас, например, не ни плашат - въпреки прокурорския произвол, въпреки бухалките. Първопричината е, че в голямата се част политическата класа, особено в лицето на ръководствата на партиите от настоящото управление - е слаба. Страхлива, пробита, наведена, вероятно бъркала дълбоко в кацата с меда и хваната за това."

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев заяви, че се създава усещане, че правителството е приело корупционните практики в МВР.

"Този проблем подкопава общественото доверие и поставя под заплаха цялата държава. МВР покровителства контрабандни канали - доказателство са свидетелствата на Калин Литов (б.а. бивш зам.-кмет на ГДБОП). България не е имала по-слаб вътрешен министър от Даниел Митов (...) Никога не е имало полицейско насилие в такива мащаби. Колкото по-бързо подаде оставка това правителство, толкова по-добре", каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

По време на дебатите Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало" нарече вота на недоверие "парад на лицемерието" от страна на ПП-ДБ, a мотивите му - художествена измислица на база медийни публикации.

"Лицемерието е иманентна черта на тяхната общност, която започна да се формира още 80-те години от синовете на бивши комунистически величия, които Сорос прегърна. (...) Фиксацията ви върху Пеевски и завладяната държава е разбираема от нас. Точно Делян Пеевски не ви позволи да завладеете държавата, точно той показа истинските ви лица", обърна се той към ПП-ДБ.

"Виждаме, че първата и най-важна защита за това правителство идва от ДПС-Ново начало", отвърна Божанов.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев (ГЕРБ) обвини ПП-ДБ, че голяма част от проекторешението им за вота на недоверие, дълго 80 страници, е преписана от доклади на Европейската комисия (ЕК):

"В сектор "правосъдие" мотивите на вота на недоверие към правителството са оскъдно малко и обидно неаргументирани. Не знам кой ги е писал, но не се е справил. Тринадесет са страниците относно правосъдието. Три от тях са преписани от доклади на ЕК. Цитират се препоръки в доклада за върховенство на правото. В резюмето на доклада на ЕК са взимани само лошите черти и нарочно са пропускани абзаците за приноса на този кабинет. (...) Правосъдието е система от правила, а не между наши и ваши хора. Не един човек да се премести от една позиция за сметка на друг."

Ветеранът депутат Хасан Адемов от АПС се обърна към БСП и ИТН, които участват в правителството с ГЕРБ, че "продуктовото им позициониране" във властта ще има висока електорална цена. Той обърна внимание на натиска върху местната власт от страна на "ДПС-Ново начало" и редовните "фотосесии" с кметове в кабинета на Делян Пеевски в парламента.

Венко Сабрутев от ПП акцентира върху проблемите във фискалната политика на правителството. По думите му кабинетът "Желязков" е направил много за връщането на бедността в България:

"Замразиха доходите, увеличиха цените, изтеглиха рекорден дълг за кражби, унищожават перспективите на младите семейства, децата, пенсионерите и подредиха държавните приоритети в полза на силовите структури и мафиотските кръгове."

Стела Бобчева от "Величие" каза, че те ще подкрепят вота на недоверие на ПП-ДБ заради изборните измами при последния вот за Народно събрание.

Розови хапчета от ИТН за ПП-ДБ

Станислав Балабанов от ИТН нарече вносителите на вота "жалка сбирщина хора, които искат властта на всяка цена" и припомни твърденията за корупция по време на управлението на ПП в митниците,

Павела Митова от ИТН остави розови хапчета за ПП-ДБ на трибуната и им каза да "си ги пият с водичка". Тя каза и че сега поне Ивайло Мирчев "си е вдигнал гащите" след протеста на Росенец през 2021 г.

И двамата с Балабанов обвиниха синята коалиция в лицемерие, тъй като досега именно тя беше в управление с ГЕРБ и подписваше законопроекти с Пеевски.

Хамид Хамид от "ДПС-Ново начало" завъртя дебата в посока обвиненията на бившия министър на електронното управление Александър Йоловски към Божанов.

Заседанието на няколко пъти спираше за почивки по искане на депутати от МЕЧ и "Възраждане" поради отсъствието на министри от залата и безразличието им към дискусията.

В залата цял ден беше вътрешният министър Даниел Митов, който е в епицентъра на общественото недоволство. Той обаче взе думата чак след 15 часа, за да защити честа на МВР по повод скандала с побоя на русенския шеф на полицията Николай Кожухаров на 4 септември от страна на четирима тинейджъри. Митов определи днешния вот на недоверие като "ритуал на обреченост" за опозицията.

"Във Варна наричаме такива хора "тепегьози", заяви Бранимир Балачев от ГЕРБ по адрес на депутатите, които искат оставката на правителството. По думите му днес е било изгубено ценно парламентарно време в безсмислени дискусии.

Манол Пейков от ПП-ДБ му отговори, че поведението на Балачев е "гьонсуратлък".



Депутатът от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова връчи на Даниел Митов голям знак за ограничение на скоростта на пътя до 30 км/ч. с думите: "Това е медал за Вас".

Така тя направи анология с поставения в Русе знак за ограничение на скоростта на 30 км/ч, близо до мястото, където набиха полицейския началник.