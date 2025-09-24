БОЕЦ организира протест утре, ще блокира централата на ДПС-Ново начало в София

Протест пред централата на ДПС - Ново начало на столичната улица "Врабча" организира утре БОЕЦ. Началото му е в 15 часа.

Мотото на протеста е "За свободна България – без Пеевски, Борисов и мафията!", съобщават от сдружението във фейсбук.

Организаторите на протеста пишат:

Достатъчно години бяхме свидетели на ограбване, зависимости и задкулисие. Достатъчно години България беше държана в плен от мафиоти, мутри, олигарси и корумпирани типове, от политици без морал и без отговорност към народа. Достатъчно жертви дадохме. Достатъчно българи бяха прокудени от родината им. Достатъчно човешки съдби, мечти, животи и бизнеси бяха убити, откраднати и унищожени.

Днес заявяваме ясно: НЯМА ДА ТЪРПИМ ПОВЕЧЕ!

Излизаме на блокада пред офиса на ДПС, защото там е символът на политическата мафия, на срастването на икономическата и политическата олигархия, на зависимостите, които задушават страната ни. Там е кочината на свинята! Там е Пеевски. Това не е офис на политическа партия, а мафиотска бърлога, в която се редят престъпления и криминални схеми за ограбването на народа и държавата.

Нашият протест е твърд, решителен и мирен, но непреклонен!

Искаме България, в която няма място за Пеевски, Борисов и всички, които превърнаха държавата ни в собствена фирма. Искаме правосъдие, справедливост, върховенство на закона и свобода за нашето общество и децата ни.

С вечерни разходки няма да се преборим със злото! А всеки ден плащаме ужасна цена. Плащаме с човешки животи защото мафията и корупцията убиват. Заставаме директно срещу наглите, срещу човека, който превзе по криминален начин българските институции и ги превърна в бухалки срещу свободните граждани и в чадър за престъпленията на мафията. Помним как полицията на Пеевски и мафията гледаше настрани докато криминалите от Възраждане извършваха погром върху сградата на Европейският парламент! Да видим сега същото МВР как ще пази бърлогата на своят господар Пеевски! Призоваваме свестните полицаи да не изпълняват незаконни заповеди на своите зависими началници за насилие спрямо протестиращите граждани!

Призоваваме всички организатори на протести да радикализират своите действия. Съпротивата срещу мафията не е забавление и отдушник, а отговорно дело! Мутрите трябва да усетят гнева на гражданите. Призоваваме и всеки протест да стига до офиса на Пеевски!

БОЕЦ призоваваме и всички непримирими граждани от цялата страна да се съберем на 25.09.2025г. в 15.00ч. пред офиса на Пеевски на ул. „Врабча“ 23, да блокираме сградата и бул. Васил Левски! Имаме достатъчно време да се организираме. Осигурете си отпуски и достатъчно време. Тази блокада няма да приключи вечерта. Носете си палатки и топли дрехи. Организирайте се в групи и идвайте с коли, влакове и автобуси! И ако се опитат да ви спрат блокирайте улиците, магистралите и кръстовищата, където ви спират. Елате пред офиса на злото и с тежка техника – автобуси, камиони и земеделски машини! Свържете се с БОЕЦ.

Няма да рушим, да палим и да провокираме насилие, но и няма да отстъпим, а ако мутрите на Пеевски посегнат ще получат отпор. Трябва да освободим държавата ни от злото, което я задушава и убива. След офиса на Пеевски ще се преместим пред офиса на Борисов и ГЕРБ! И ще продължим с техните най-важни марионетки – Сарафов, Даниел Митов, Деньо Денев, Спецов и тн. Всички тези начело с Пеевски и Борисов трябва да си отидат от властта! Стъпка по стъпка, блокада след блокада, протест след протест, битка след битка докато освободим страната си от мафията.

БОЕЦ призоваваме за национално гражданско обединение, всеки свободен проевропейски гражданин:

Излез и застани редом с нас!

Да спрем страха, да спрем грабежа, да спрем мафията!

България е наша! България е свободна, когато ние не мълчим.

За свободна България – без Пеевски, Борисов и мафията!